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"Мы призываем Россию немедленно провести деэскалацию" - Столтенберг

Четверг, 15 апреля 2021, 00:59

Все члены НАТО единодушны в обеспокоенности наращиванием российских войск на границах Украины. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявили государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Источник: Интерфакс-Украина, Укринформ

Прямая речь Блинкена: "Мы также провели некоторое время сегодня, обсуждая глубокое беспокойство, которое разделяют союзники, относительно России и ее действий на границах Украины - самую большую концентрацию войск там с 2014 года.

Для меня было поразительно, что на встрече Североатлантического совета - все 30 из нас выразили обеспокоенность и приверженность увидеть шаги России по деэскалации напряженности, которую она создает".

"Тем временем Украина продемонстрировала, по моему мнению, настоящую сдержанность перед лицом российских провокаций.

Вот почему мы сосредоточены на этом и почему Альянс обеспокоен и мы объединены в этой обеспокоенности".

Прямая речь Столтенберга: "Сегодня министры НАТО дали оценку военном наращиванию сил России в Украине и вокруг нее.

Это наибольшая концентрация российских войск со времен незаконной аннексии Крыма в 2014 году.

Это является частью более широкой тенденции агрессивных действий России, которые вызывают очень серьезную обеспокоенность. Союзники полностью поддерживают суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

Мы призываем Россию немедленно провести деэскалацию, остановиться на пути агрессивных провокаций и уважать собственные международные обязательства".

Детали: Госсекретарь США также обратил внимание на активные атаки возглавляемых Россией войск на линии соприкосновения на Востоке Украины.

В то же время он отметил, что США предпочли стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако для этого необходимы открытые линии коммуникации, чтобы быть очень четкими по сделкам, политик, возражений относительно действий России.

Со своей стороны Столтенберг подчеркнул, что сегодняшняя встреча министров, во время которой были обсуждены вопросы вывода войск НАТО из Афганистана и по концентрации российских войск вокруг Украины, стала демонстрацией единства союзников, которые обнаружили способность вместе принимать сложные решения.

Темы: НАТОСШАУкраинаРосcия


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