Грузія повідомила, як виводитиме своїх військових з Афганістану

Глава грузинського уряду Іраклій Гарібашвілі заявив, що вивід грузинських військових з Афганістану буде відбуватися за графіком, узгодженим з НАТО, і з координацією зі США.

Джерело: Гарібашвілі, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "НАТО прийняло рішення про поетапне завершення в Афганістані місії до вересня поточного року. Відповідно до узгодженого з НАТО графіком, Афганістан покинуть грузинські підрозділи".

Деталі: За словами Гарібашвілі, вивід грузинського контингенту буде відбуватися з координацією зі США.

Він нагадав, що Грузія, яка стала одним з найбільших контрибуторів, у 2004 році включилася в місії в Афганістані, а останні 10 років безперервно брала участь в місії НАТО.

На сьогоднішній день, за даними прем'єра Грузії, в Афганістані несуть службу 860 грузинських військовослужбовців.

Також він вважає, що участю в афганській місії Грузія довела, що здатна гідно взяти на себе відповідальність колективної оборони, що, за його словами, "суттєво для стратегічної мети країни – досягнення повноцінного членства в НАТО".

Тим часом, у поширеній також у ніч на четвер заяві президента Грузії Саломе Зурабішвілі йдеться про те, що грузинські військовослужбовці під час несення служби в Афганістані отримували високі оцінки як з боку НАТО, так і країн-партнерів.

Що цьому передувало: Президент США Джо Байден анонсував виведення військ США з Афганістану, яке почнуть 1 травня, а завершать до 11 вересня цього року.

Передісторія: