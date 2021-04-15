Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Грузия сообщила, как будет выводить своих военных с Афганистана

Четверг, 15 апреля 2021, 02:15

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что вывод грузинских военных из Афганистана будет происходить по графику, согласованному с НАТО, и с координацией из США.

Источник: Гарибашвили, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "НАТО приняло решение о поэтапном завершения в Афганистане миссии до сентября текущего года. В соответствии с согласованным с НАТО графиком, Афганистан покинут грузинские подразделения".

Детали: По словам Гарибашвили, вывод грузинского контингента будет происходить с координацией из США.

Он напомнил, что Грузия, которая стала одним из крупнейших контрибуторов, в 2004 году включилась в миссии в Афганистане, а последние 10 лет непрерывно принимала участие в миссии НАТО.

На сегодняшний день, по данным премьера Грузии, в Афганистане несут службу 860 грузинских военнослужащих.

Также он считает, что участием в афганской миссии Грузия доказала, что способна достойно принять на себя ответственность коллективной обороны, что, по его словам, "существенно для стратегической цели страны – достижения полноценного членства в НАТО".

Между тем, в распространенном также в ночь на четверг заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили говорится, что грузинские военнослужащие во время несения службы в Афганистане получали высокие оценки как со стороны НАТО, так и стран-партнеров.

Что этому предшествовало: Президент США Джо Байден анонсировал вывод войск США из Афганистана, которое начнут 1 мая, а завершат до 11 сентября этого года.

Предыстория:

  • СМИ сообщали, что иностранные силы под командованием НАТО планируют выйти из Афганистана в координации с выводом войск США, которые планируют сделать это до 11 сентября 2021 года.
  • Ранее о своем намерении выводить силы синхронно с США объявила Германия.

Темы: ГрузияАфганистанНАТО


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Время завершить длинную войну Америки": Байден выводит войска из Афганистана

Кабмин готовит процедуру депортации экс-граждан из-за санкций СНБО по контрабандистам – СМИ

Новости 14 апреля: продление карантина в Киеве, возможные цели российской армии

Миллионы долларов и 100 шекелей: ВАКС арестовал изъятое имущество брата Вовка

Кабмин ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий

Еще в одной пограничной области проводят масштабные антитеррористические учения

Все новости...
Грузия
В МИД Грузии заявили, что работают над возвращением посла в Украину
Президент Грузии призвала немедленно вернуть в Киев отозванного год назад посла
Грузия получила 100 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm
Последние новости
02:15
Грузия сообщила, как будет выводить своих военных с Афганистана
01:39
Швейцария ослабляет карантин
00:59
"Мы призываем Россию немедленно провести деэскалацию" - Столтенберг
00:36
США продолжат поддерживать Украину – Остин
23:56
Лига чемпионов: определены последние полуфиналисты
23:45
"Время завершить длинную войну Америки": Байден выводит войска из Афганистана
23:15
фотоКличко подсветил мэрию цветами флага Израиля
22:42
Турция готовит новые предложения России для возобновления полетов и возврата туристов
22:18
Кабмин готовит процедуру депортации экс-граждан из-за санкций СНБО по контрабандистам – СМИ
21:56
Новости 14 апреля: продление карантина в Киеве, возможные цели российской армии
Все новости...