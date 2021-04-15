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Грузия сообщила, как будет выводить своих военных с Афганистана

Четверг, 15 апреля 2021, 02:15
Грузия сообщила, как будет выводить своих военных с Афганистана

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что вывод грузинских военных из Афганистана будет происходить по графику, согласованному с НАТО, и с координацией из США.

Источник: Гарибашвили, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "НАТО приняло решение о поэтапном завершения в Афганистане миссии до сентября текущего года. В соответствии с согласованным с НАТО графиком, Афганистан покинут грузинские подразделения".

Детали: По словам Гарибашвили, вывод грузинского контингента будет происходить с координацией из США.

Он напомнил, что Грузия, которая стала одним из крупнейших контрибуторов, в 2004 году включилась в миссии в Афганистане, а последние 10 лет непрерывно принимала участие в миссии НАТО.

На сегодняшний день, по данным премьера Грузии, в Афганистане несут службу 860 грузинских военнослужащих.

Также он считает, что участием в афганской миссии Грузия доказала, что способна достойно принять на себя ответственность коллективной обороны, что, по его словам, "существенно для стратегической цели страны – достижения полноценного членства в НАТО".

Между тем, в распространенном также в ночь на четверг заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили говорится, что грузинские военнослужащие во время несения службы в Афганистане получали высокие оценки как со стороны НАТО, так и стран-партнеров.

Что этому предшествовало: Президент США Джо Байден анонсировал вывод войск США из Афганистана, которое начнут 1 мая, а завершат до 11 сентября этого года.

Предыстория:

  • СМИ сообщали, что иностранные силы под командованием НАТО планируют выйти из Афганистана в координации с выводом войск США, которые планируют сделать это до 11 сентября 2021 года.
  • Ранее о своем намерении выводить силы синхронно с США объявила Германия.

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Темы: ГрузияАфганистанНАТО
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