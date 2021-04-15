Ще одне місто в Україні послаблює карантин

У Рівному 14 квітня комісія з питань ТЕБ та НС розглянула питання щодо послаблення карантинних обмежень у місті.

Джерело: Рівненська міська рада

Деталі: З 15 квітня у Рівному буде відновлено безкоштовне пільгове перевезення у міському пасажирському транспорті для всіх пільгових категорій без обмежень у часі, за умови дотримання всіх протиепідемічних вимог та в межах місць для сидіння.

З понеділка, 19 квітня, в освітніх закладах міста розпочнеться навчання в очній формі для учнів 1-11 класів.

Школи естетичного виховання та закладам клубного типу також зможуть повноцінно працювати.

Водночас, міська влада зобов'язала мобільні рейдові групи посилити контроль за дотриманням санітарного законодавства та протиепідемічних заходів у дошкільних закладах освіти, закладах громадського харчування, фізичної культури та спорту, ринках та продовольчих і непродовольчих закладах.

Нагадаємо: За даними МОЗ на 10 квітня, Івано-Франківська область, яка довгий час перебувала в "червоній" зоні, віднесена до "жовтої".

Держкомісія з питань ТЕБ та НС вирішила скасувати з 11 квітня "червоний" рівень епіднебезпеки у Закарпатській області та віднести область до "жовтого" рівня.