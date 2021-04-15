Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще одне місто в Україні послаблює карантин

Четвер, 15 квітня 2021, 06:22
Ще одне місто в Україні послаблює карантин

У Рівному 14 квітня комісія з питань ТЕБ та НС розглянула питання щодо послаблення карантинних обмежень у місті.

Джерело: Рівненська міська рада

Деталі: З 15 квітня у Рівному буде відновлено безкоштовне пільгове перевезення у міському пасажирському транспорті для всіх пільгових категорій без обмежень у часі, за умови дотримання всіх протиепідемічних вимог та в межах місць для сидіння.

З понеділка, 19 квітня, в освітніх закладах міста розпочнеться навчання в очній формі для учнів 1-11 класів.

Школи естетичного виховання та закладам клубного типу також зможуть повноцінно працювати.

Водночас, міська влада зобов'язала мобільні рейдові групи посилити контроль за дотриманням санітарного законодавства та протиепідемічних заходів у дошкільних закладах освіти, закладах громадського харчування, фізичної культури та спорту, ринках та продовольчих і непродовольчих закладах.

Нагадаємо: За даними МОЗ на 10 квітня, Івано-Франківська область, яка довгий час перебувала в "червоній" зоні, віднесена до "жовтої".

Держкомісія з питань ТЕБ та НС вирішила скасувати з 11 квітня "червоний" рівень епіднебезпеки у Закарпатській області та віднести область до "жовтого" рівня.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Рівнекарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
Рівне
Фонд держмайна продав "Рівнеторф" на аукціоні за 205 мільйонів
Зеленський провів виїзне засідання Ставки на АЕС
Рівненська АЕС планувала закупити понад 800 пляшок пива – тендер скасували
Останні новини
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
Усі новини...
Реклама: