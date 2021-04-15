Еще один город в Украине ослабляет карантин

В Ровно 14 апреля комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рассмотрела вопрос об ослаблении карантина в городе.

Источник: Ровенский городской совет

Детали: С 15 апреля в Ровно будут возобновлены бесплатные льготные перевозки в городском пассажирском транспорте для всех льготных категорий без ограничений во времени, при условии соблюдения всех противоэпидемических требований и в пределах мест для сидения.

С понедельника, 19 апреля, в образовательных учреждениях города начнется обучение в очной форме для учащихся 1-11 классов.

Школы эстетического воспитания и учреждениям клубного типа также смогут полноценно работать.

В то же время, городские власти обязали мобильные рейдовые группы усилить контроль за соблюдением санитарного законодательства и противоэпидемических мероприятий в дошкольных учебных заведениях, заведениях общественного питания, физической культуры и спорта, рынках и продовольственных и непродовольственных заведениях.

Напомним: По данным Минздрава на 10 апреля, Ивано-Франковская область, которая долгое время находилась в "красной" зоне, отнесена к "желтой".

Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила отменить с 11 апреля "красный" уровень эпидопасности в Закарпатской области и отнести область к "желтому" уровню.