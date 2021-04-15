Соратницу Навального приговорили в "квартирном деле"
Юриста российского "Фонда борьбы с коррупцией" и соратницу оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь признали виновной по так называемому "квартирному делу" и приговорили к одному году условно и исправительным работам.
Источник: Meduza
Детали: Кроме того, из заработной платы юристки будут взимать 10% в доход государства.
Приговор вынес Перовский суд Москвы.
Если Соболь не будет в течение года отмечаться в уголовной инспекции, то условный срок могут заменить реальный.
Юрист назвала решение "стыдом и позором". Она планирует обжаловать решение.
Что предшествовало: В России юристу "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище с применением насилия за попытку поговорить с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, которого оппозиционер Алексей Навальный называет одним из участников его отравления.
Предыстория:
- 21 декабря 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, которые следили за ним и участвовали в спецоперации по его отравлению.
- В тот же день Любовь Соболь приехала к квартире Константина Кудрявцева, с которым до этого говорил по телефону Алексей Навальный, представившийся помощником секретаря Совбеза. После этого полицейская машина заблокировала выезд автомобилю, в котором сидела Соболь, а после выхода из машины ее задержали.
- В ночь на 22 декабря ее отпустили, не став предъявлять обвинений.