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Соратницу Навального приговорили в "квартирном деле"

Четверг, 15 апреля 2021, 12:16
Фото: Twitter Соболь

Юриста российского "Фонда борьбы с коррупцией" и соратницу оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь признали виновной по так называемому "квартирному делу" и приговорили к одному году условно и исправительным работам.

Источник: Meduza

Детали: Кроме того, из заработной платы юристки будут взимать 10% в доход государства.

Приговор вынес Перовский суд Москвы.

Если Соболь не будет в течение года отмечаться в уголовной инспекции, то условный срок могут заменить реальный.

Юрист назвала решение "стыдом и позором". Она планирует обжаловать решение.

Что предшествовало: В России юристу "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище с применением насилия за попытку поговорить с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, которого оппозиционер Алексей Навальный называет одним из участников его отравления.

Предыстория:

  • 21 декабря 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, которые следили за ним и участвовали в спецоперации по его отравлению.
  • В тот же день Любовь Соболь приехала к квартире Константина Кудрявцева, с которым до этого говорил по телефону Алексей Навальный, представившийся помощником секретаря Совбеза. После этого полицейская машина заблокировала выезд автомобилю, в котором сидела Соболь, а после выхода из машины ее задержали.
  • В ночь на 22 декабря ее отпустили, не став предъявлять обвинений.

Темы: НавальныйРосcия


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