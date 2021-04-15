Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Соратницу Навального приговорили в "квартирном деле"

Четверг, 15 апреля 2021, 12:16
Соратницу Навального приговорили в квартирном деле
Фото: Twitter Соболь

Юриста российского "Фонда борьбы с коррупцией" и соратницу оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь признали виновной по так называемому "квартирному делу" и приговорили к одному году условно и исправительным работам.

Источник: Meduza

Детали: Кроме того, из заработной платы юристки будут взимать 10% в доход государства.

Приговор вынес Перовский суд Москвы.

Если Соболь не будет в течение года отмечаться в уголовной инспекции, то условный срок могут заменить реальный.

Юрист назвала решение "стыдом и позором". Она планирует обжаловать решение.

Что предшествовало: В России юристу "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище с применением насилия за попытку поговорить с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, которого оппозиционер Алексей Навальный называет одним из участников его отравления.

Предыстория:

  • 21 декабря 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, которые следили за ним и участвовали в спецоперации по его отравлению.
  • В тот же день Любовь Соболь приехала к квартире Константина Кудрявцева, с которым до этого говорил по телефону Алексей Навальный, представившийся помощником секретаря Совбеза. После этого полицейская машина заблокировала выезд автомобилю, в котором сидела Соболь, а после выхода из машины ее задержали.
  • В ночь на 22 декабря ее отпустили, не став предъявлять обвинений.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Навальный
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Роулинг, Лоу, Памук и свыше 100 деятелей культуры просят Путина освободить Навального
Против Навального возбудили новое дело, грозит пожизненное
Последние новости
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
Все новости...
Реклама: