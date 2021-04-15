Соратницу Навального приговорили в "квартирном деле"

Юриста российского "Фонда борьбы с коррупцией" и соратницу оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь признали виновной по так называемому "квартирному делу" и приговорили к одному году условно и исправительным работам.

Источник: Meduza

Детали: Кроме того, из заработной платы юристки будут взимать 10% в доход государства.

Приговор вынес Перовский суд Москвы.

Если Соболь не будет в течение года отмечаться в уголовной инспекции, то условный срок могут заменить реальный.

Юрист назвала решение "стыдом и позором". Она планирует обжаловать решение.

Что предшествовало: В России юристу "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище с применением насилия за попытку поговорить с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, которого оппозиционер Алексей Навальный называет одним из участников его отравления.

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