Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ще 12 російських літаків арештували за польоти в окупований Крим

Четвер, 15 квітня 2021, 13:43

Прокуратури Автономної республіки Крим та міста Севастополя домоглася в суді арешту 12 літаків російського авіаперевізника, які здійснювали перельоти з закритого Україною пункту пропуску "Сімферополь-авіа".

Джерело: повідомлення прокуратури АРК та міста Севастополя

Дослівно: "За процесуального керівництва прокуратури автономії, судом накладено арешт на 12 літаків російського авіаперевізника, які використовувались для перевезення пасажирів з/до закритого Україною пункту пропуску "Сімферополь-авіа", що знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим".

Деталі: В прокуратурі повідомили, що під час розслідування було встановлено, що однією з російських авіакомпаній, з 2019 року незаконно використовувались 12 пасажирських літаків марок "Boeing" та "Airbus" для здійснення переправлення осіб через державний кордон України в порушення норм міжнародного та українського законодавства.

Це тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів та капітанів повітряних суден.

В прокуратурі також вказали, що у рамках зазначеного провадження раніше було накладено арешти на 199 повітряних суден, які здійснювали регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого Криму.

Також прокуратура автономії звернулася до Укрбюро Інтерполу для внесення 109 раніше арештованих літаків-порушників до бази міжнародного розшуку.

Передісторія:

Про арешт літаків зокрема повідомлялося у листопаді і у вересні 2020 року.

Теми: Кримавіасанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Нацбанк підвищив облікову ставку до 7,5% річних

Меркель приєднається до переговорів Макрона та Зеленського – ЗМІ

"Червона" зона коронавірусу змістилася на схід України – ЦГЗ

В армії США вважають, що Україна може відбити атаку Росії "з часом" 

Українці не мають довіри до Степанова і колишніх голів МОЗ – опитування

доповнено Вірастюк переміг на довиборах в Раду – "Слуга народу"

Усі новини...
Крим
Окупанти Криму: Україні до нас не дотягнутися
У засудженої в Криму за "держзраду" пенсіонерки погіршилось здоров’я – Денісова
Про наміри Росії захопити Крим спецслужби повідомляли з 2008 року – міністр
Останні новини
14:23
ФотоУ Донецьку облаштовують бомбосховища та готують ліжка в лікарнях – ЗМІ
14:22
У МОЗ анонсують вакцинальні центри, де зможуть робити 10 тисяч щеплень на добу
14:18
Нацбанк підвищив облікову ставку до 7,5% річних
14:17
Кремль заявив про неможливість зустрічі Байдена і Путіна найближчим часом
13:43
Ще 12 російських літаків арештували за польоти в окупований Крим
13:40
Українське молоко зможуть експортувати до Аргентини
13:39
Фінляндія готується прийняти 10 тисяч сезонних працівників, в тому числі з України
13:26
Президент Фінляндії поговорив з Зеленським після розмови з Путіним
13:25
Комітет рекомендував Раді ухвалили законопроєкт про платіжні послуги у цілому
13:24
МОЗ очікує вакцину Pfizer 16 квітня – Степанов
Усі новини...