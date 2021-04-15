Ще 12 російських літаків арештували за польоти в окупований Крим

Прокуратури Автономної республіки Крим та міста Севастополя домоглася в суді арешту 12 літаків російського авіаперевізника, які здійснювали перельоти з закритого Україною пункту пропуску "Сімферополь-авіа".

Джерело: повідомлення прокуратури АРК та міста Севастополя

Дослівно: "За процесуального керівництва прокуратури автономії, судом накладено арешт на 12 літаків російського авіаперевізника, які використовувались для перевезення пасажирів з/до закритого Україною пункту пропуску "Сімферополь-авіа", що знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим".

Деталі: В прокуратурі повідомили, що під час розслідування було встановлено, що однією з російських авіакомпаній, з 2019 року незаконно використовувались 12 пасажирських літаків марок "Boeing" та "Airbus" для здійснення переправлення осіб через державний кордон України в порушення норм міжнародного та українського законодавства.

Це тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів та капітанів повітряних суден.

В прокуратурі також вказали, що у рамках зазначеного провадження раніше було накладено арешти на 199 повітряних суден, які здійснювали регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого Криму.

Також прокуратура автономії звернулася до Укрбюро Інтерполу для внесення 109 раніше арештованих літаків-порушників до бази міжнародного розшуку.

Передісторія:

Про арешт літаків зокрема повідомлялося у листопаді і у вересні 2020 року.