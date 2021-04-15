Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Еще 12 российских самолетов арестовали за полеты в оккупированный Крым

Четверг, 15 апреля 2021, 13:43

Прокуратуры Автономной республики Крым и города Севастополя добилась в суде ареста 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые осуществляли перелеты с закрытого Украины пункта пропуска "Симферополь-авиа".

Источник: сообщение прокуратуры АРК и города Севастополя

Дословно: "При процессуальном руководстве прокуратуры автономии, судом наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытый Украиной пункт пропуска "Симферополь-авиа", что находится на временно оккупированной территории АР Крым".

Детали: В прокуратуре сообщили, что в ходе расследования было установлено, что одной из российских авиакомпаний, с 2019 года незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок "Boeing" и "Airbus" для осуществления переправки лиц через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства.

Это влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.

В прокуратуре также отметили, что в рамках указанного производства ранее был наложен арест на 199 самолетов, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в оккупированный Крым.

Также прокуратура автономии обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска.

Предыстория:

Темы: Крымавиасанкции


powered by lun.ua
Главное сегодня

Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского – СМИ

"Красная" зона коронавируса сместилась на восток Украины – ЦОЗ

В армии США считают, что Украина может отбить атаку России "со временем"

В украинцев нет доверия к Степанову и бывшим главам Минздрава – опрос

дополнено Вирастюк победил на довыборах в Раду – "Слуга народа"

СНБО обсудит войну тайно, Офис президента озвучил часть вопросов

Все новости...
Крым
Оккупанты Крыма: Украине до нас не дотянуться
У осужденной в Крыму за "госизмену" пенсионерки ухудшилось здоровье – Денисова
О намерениях России аннексировать Крым спецслужбы сообщали с 2008 года – министр
Последние новости
13:43
Еще 12 российских самолетов арестовали за полеты в оккупированный Крым
13:40
Украинское молоко смогут экспортировать в Аргентину
13:39
Финляндия готовится принять 10 тысяч сезонных работников, в том числе из Украины
13:24
Минздрав ожидает вакцину Pfizer 16 апреля – Степанов
13:20
Данилов призвал к отпору в войне на информационном фронте
13:15
Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского – СМИ
13:12
Венедиктова рассказала представителям Госдепа и поверенной США о "кадровой перезагрузке"
13:07
У Зеленского обещают масштабировать программу ипотеки под 7%
13:04
Убийство журналиста во времена Майдана: в деле появилось новае подозрение
12:48
"Красная" зона коронавируса сместилась на восток Украины – ЦОЗ
Все новости...