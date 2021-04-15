Еще 12 российских самолетов арестовали за полеты в оккупированный Крым

Прокуратуры Автономной республики Крым и города Севастополя добилась в суде ареста 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые осуществляли перелеты с закрытого Украины пункта пропуска "Симферополь-авиа".

Источник: сообщение прокуратуры АРК и города Севастополя

Дословно: "При процессуальном руководстве прокуратуры автономии, судом наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытый Украиной пункт пропуска "Симферополь-авиа", что находится на временно оккупированной территории АР Крым".

Детали: В прокуратуре сообщили, что в ходе расследования было установлено, что одной из российских авиакомпаний, с 2019 года незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок "Boeing" и "Airbus" для осуществления переправки лиц через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства.

Это влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.

В прокуратуре также отметили, что в рамках указанного производства ранее был наложен арест на 199 самолетов, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в оккупированный Крым.

Также прокуратура автономии обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска.

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