У МОЗ анонсують вакцинальні центри, де зможуть робити 10 тисяч щеплень на добу

У червні-липні, коли Україна очікує збільшення постачання вакцин, у містах-мільйонниках можуть з'явитися спеціальні вакцинальні центри для щеплення проти коронавірусу.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, hromadske

Деталі: За словами санлікаря, такі центри зможуть виправдати себе лише за умови, що в Україні буде достатня кількість вакцин.

Вакцинальні центри планують відкривати на базі великих інфраструктурних об’єктів: виставкових центрів чи стадіонів.

Люди зможуть звернутися до них для щеплення проти коронавірусу за попереднім записом.

Планується, що в одному такому центрі можна буде щепити 10 тисяч людей на добу.

За словами Ляшка, МОЗ розглядає відкриття вакцинальних центрів уже у червні-липні. Саме на цей період Україна очікує збільшення постачання вакцин.

Уже після цього у міністерстві хочуть вийти на рівень 6 мільйонів 800 тисяч щеплень на місяць.

Усього ж за Національним планом вакцинації, який затвердив президент, до кінця цього року планують зробити щеплення більшості дорослого населення – близько 70% людей (приблизно 24 млн людей). Тобто всього, враховуючи другу дозу, потрібно буде зробити близько 48 млн щеплень.

Нагадаємо: З 24 лютого до 14 квітня в Україні проти SARS CoV 2 щепили 419 295 осіб, із них лише 5 осіб завершили вакцинацію, отримавши другу дозу вакцини (з них двоє отримали першу дозу за кордоном).