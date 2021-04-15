В МОЗ анонсируют прививочные центры, где смогут делать 10 тысяч прививок в сутки

В июне-июле, когда Украина ожидает увеличения поставок вакцин, в городах-миллионниках могут появиться специальные прививочные центры для прививок против коронавируса.

Источник: заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, hromadske

Детали: По словам санврача, такие центры смогут оправдать себя только при условии, что в Украине будет достаточное количество вакцин.

Прививочные центры планируют открывать на базе крупных инфраструктурных объектов: выставочных центров или стадионов.

Люди смогут обратиться к ним для прививки против коронавируса по предварительной записи.

Планируется, что в одном таком центре можно будет прививать 10 тысяч человек в сутки.

По словам Ляшко, Минздрав рассматривает открытие прививочных центров уже в июне-июле. Именно в этот период Украина ожидает увеличения поставок вакцин.

Уже после этого в министерстве хотят выйти на уровень 6,8 миллионов прививок в месяц.

Всего же за Национальным планом вакцинации, который утвердил президент, до конца этого года планируют сделать прививки большинству взрослого населения – порядка 70% (примерно 24 млн человек). То есть всего, учитывая вторую дозу, нужно будет сделать около 48 млн прививок.

Напомним: С 24 февраля по 14 апреля в Украине против SARS CoV 2 привили 419 295 человек, из них только 5 человек завершили вакцинацию, получив вторую дозу вакцины (из них двое получили первую дозу за рубежом).