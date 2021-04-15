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Дружині викраденого судді Чауса дали держохорону у Молдові

Четвер, 15 квітня 2021, 18:51
Дружині викраденого судді Чауса дали держохорону у Молдові

Світлані Чаус, дружині викраденого в Молдові колишнього судді Миколи Чауса, дали державну охорону. 

Джерело: NewsMaker із посиланням на керівника парламентської комісії із розслідування справи Василя Нестасе

Деталі: За словами депутата, засідання комісії щодо викрадення Чауса проходять у закритому режимі. Він пояснив це тим, що інформацію не можна розголошувати, щоб не зашкодити розслідуванню. На засіданнях депутати заслухали керівників Служби інформації та безпеки, Міністерства внутрішніх справ, прикордонної та митної поліції.  

Окрім того, заслухали члени комісії і охоронця Чауса, якого теж викрали, але потім відпустили. 

Що передувало: Журналісти "Слідство.Інфо" та RISE Moldova повідомили, що молдавські силовики перевіряють у справі викрадення скандального судді Миколи Чауса десятьох громадян України, серед яких є начебто пов’язані із розвідкою особи. 

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони назвали інформацію про ймовірну причетність їх співробітників до викрадення із Молдови колишнього судді  Миколи Чауса "провокацією російських спецслужб".

Передісторія:

  • Чаус на посаді судді займався багатьма резонансними справами. Він приймав рішення проти Автомайдану наприкінці 2013-го – початку 2014 років, пізніше вів справу Геннадія Корбана й скасував розшук Юрія Іванющенка – завдяки цьому "Юра Єнакіївський" зняв у європейських судах заборону на пересування Європою і зміг виїхати з Росії в Монако
  • 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.
  • 6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.
  • 1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Молдовасуд
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