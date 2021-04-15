Дружині викраденого судді Чауса дали держохорону у Молдові

Світлані Чаус, дружині викраденого в Молдові колишнього судді Миколи Чауса, дали державну охорону.

Джерело: NewsMaker із посиланням на керівника парламентської комісії із розслідування справи Василя Нестасе

Деталі: За словами депутата, засідання комісії щодо викрадення Чауса проходять у закритому режимі. Він пояснив це тим, що інформацію не можна розголошувати, щоб не зашкодити розслідуванню. На засіданнях депутати заслухали керівників Служби інформації та безпеки, Міністерства внутрішніх справ, прикордонної та митної поліції.

Окрім того, заслухали члени комісії і охоронця Чауса, якого теж викрали, але потім відпустили.

Що передувало: Журналісти "Слідство.Інфо" та RISE Moldova повідомили, що молдавські силовики перевіряють у справі викрадення скандального судді Миколи Чауса десятьох громадян України, серед яких є начебто пов’язані із розвідкою особи.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони назвали інформацію про ймовірну причетність їх співробітників до викрадення із Молдови колишнього судді Миколи Чауса "провокацією російських спецслужб".

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