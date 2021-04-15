Жене похищенного судьи Чауса дали госохрану в Молдове

Светлане Чаус, жене похищенного в Молдове бывшего судьи Николая Чауса, дали государственную охрану.

Источник: NewsMaker со ссылкой на руководителя парламентской комиссии по расследованию дела Василия Нэстасе

Детали: По словам депутата, заседание комиссии о похищении Чауса проходят в закрытом режиме. Он объяснил это тем, что информацию нельзя разглашать, чтобы не повредить расследованию. На заседаниях депутаты заслушали руководителей Службы информации и безопасности, Министерства внутренних дел, пограничной и таможенной полиции.

Кроме того, заслушали члены комиссии и охранника Чауса, которого тоже похитили, но потом отпустили.

Что предшествовало: Журналисты "Слідство.Інфо" и RISE Moldova сообщили, что молдавские силовики проверяют по делу похищения скандального судьи Николая Чауса десят граждан Украины, среди которых вроде бы есть связанные с разведкой лица.

Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что судью Николая Чауса, объявленного в международный розыск по подозрению во взяточничестве, похитили иностранцы, они уже пересекли границу с Украиной.

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