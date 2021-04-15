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Жене похищенного судьи Чауса дали госохрану в Молдове

Четверг, 15 апреля 2021, 18:51

Светлане Чаус, жене похищенного в Молдове бывшего судьи Николая Чауса, дали государственную охрану.

Источник: NewsMaker со ссылкой на руководителя парламентской комиссии по расследованию дела Василия Нэстасе

Детали: По словам депутата, заседание комиссии о похищении Чауса проходят в закрытом режиме. Он объяснил это тем, что информацию нельзя разглашать, чтобы не повредить расследованию. На заседаниях депутаты заслушали руководителей Службы информации и безопасности, Министерства внутренних дел, пограничной и таможенной полиции.

Кроме того, заслушали члены комиссии и охранника Чауса, которого тоже похитили, но потом отпустили.

Что предшествовало: Журналисты "Слідство.Інфо" и RISE Moldova сообщили, что молдавские силовики проверяют по делу похищения скандального судьи Николая Чауса десят граждан Украины, среди которых вроде бы есть связанные с разведкой лица.

Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что судью Николая Чауса, объявленного в международный розыск по подозрению во взяточничестве, похитили иностранцы, они уже пересекли границу с Украиной.

 Предыстория:

  • Чаус на должности судьи занимался многими резонансными делами. Он принимал решения против Автомайдана в конце 2013-го – начале 2014 года, позже вел дело Геннадия Корбана и отменил розыск Юрия Иванющенко – благодаря этому "Юра Енакиевский" снял в европейских судах запрет на передвижение по Европе и смог выехать из России в Монако.
  • 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.
  • 6 сентября Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о задержании и аресте судьи. Чаус сбежал из Украины. С 11 ноября 2016 года он находится в международном розыске по линии Интерпола.
  • 1 марта 2017 года Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украине.

Темы: Молдовасуд


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