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Россия на полгода перекрывает Керченский пролив

Четверг, 15 апреля 2021, 19:22

Россия объявила о закрытии со следующей недели до октябре 2021 части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и суден других стран под предлогом военных учений, украинский МИД – протестует.

Источник: заявление МИД

Дословно: "Такие действия Российской Федерации являются очередной попыткой в ​​нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря".

Детали: В МИД напомнили, что такие действия нарушают право на свободу судоходства, что гарантируют международные документы.

Министерство считает, что таким образом Россия пошла на усиление эскалации в море, а не только на суше.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с этими действиями Российской Федерации и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря", – говорится в заявлении.

МИД призвал международное сообщество усилить давление на Кремль.

Что предшествовало: Из-за причастности к строительству Керченского моста и нарушения прав местного населения оккупированного Россией Крыма США ввели санкции против 5 физических и 3 юридических лиц.

Украинская правда


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