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Зеленский уволил руководителя Кировоградщины

Четверг, 15 апреля 2021, 19:25
Андрей Назаренко

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Источник: указы президента от 15 апреля №163/2021 и №164/2021

Детали: Временное исполнение обязанностей главы Кировоградской областной государственной администрации Зеленский возложил на первого заместителя главы ОГА Валерия Жалдака.

Справка: Андрей Назаренко работал в области с 2010 года. Его назначили на должность главы Кировоградской ОГА в августе 2020 года.

Кабинет министров 14 апреля согласовал увольнение Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской облгосадминистрации.

Темы: Кировоградская областькадрыЗеленский


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