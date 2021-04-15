Адвокатам дозволили користуватися столичним транспортом без спецперепусток
Київська влада ухвалила рішення, яким адвокатам дозволено користуватися громадським транспортом під час локдауну за службовими посвідченнями і без спецперепусток.
Джерело: секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, якого цитує пресслужба КМДА
Пряма мова Бондаренка: "Переконаний, що навіть на час локдауну пересування адвокатів столицею має бути максимально спрощеним із метою здійснення ними належного захисту прав, свобод та інтересів наших співгромадян".
Чому це важливо: У перші дні жорсткого карантину було відомо про випадки, коли люди не могли потрапити на роботу через відсутність перепусток.
Зокрема, в Офісі президента розкритикували столичну владу і повідомили з посиланнями на звіти, що без спецперепусток залишилася частина медичних працівників.
Що передувало:
- За дотриманням карантинних обмежень у громадському транспорті стежать працівники поліції і "Муніципальної охорони".
- Департамент транспортної інфраструктури КМДА видав уже майже 500 тисяч спецперепусток на проїзд у громадському транспорті столиці.