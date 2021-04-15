Київська влада ухвалила рішення, яким адвокатам дозволено користуватися громадським транспортом під час локдауну за службовими посвідченнями і без спецперепусток.

Джерело: секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, якого цитує пресслужба КМДА

Пряма мова Бондаренка: "Переконаний, що навіть на час локдауну пересування адвокатів столицею має бути максимально спрощеним із метою здійснення ними належного захисту прав, свобод та інтересів наших співгромадян".

Чому це важливо: У перші дні жорсткого карантину було відомо про випадки, коли люди не могли потрапити на роботу через відсутність перепусток.

Зокрема, в Офісі президента розкритикували столичну владу і повідомили з посиланнями на звіти, що без спецперепусток залишилася частина медичних працівників.

Що передувало: