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Адвокатам дозволили користуватися столичним транспортом без спецпропусків

Четвер, 15 квітня 2021, 20:33

КМДА ухвалила рішення, яким адвокатам дозволено користуватися громадським транспортом під час локдауну за службовими посвідченнями і без спецперепусток.

Джерело: секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, якого цитує пресслужба КМДА

Пряма мова Бондаренка: "Переконаний, що навіть на час локдауну пересування адвокатів столицею має бути максимально спрощеним із метою здійснення ними належного захисту прав, свобод та інтересів наших співгромадян".

Чому це важливо: У перші дні жорсткого карантину було відомо про випадки, коли люди не могли потрапити на роботу через відсутність перепусток.

Зокрема, в Офісі президента розкритикували столичну владу і повідомили з посиланнями на звіти, що без спецперепусток залишилася частина медичних працівників.

Що передувало:

  • За дотриманням карантинних обмежень у громадському транспорті стежать працівники поліції і "Муніципальної охорони".
  • Департамент транспортної інфраструктури КМДА видав уже майже 500 тисяч спецперепусток на проїзд у громадському транспорті столиці.

Українська правда
Теми: КиївКМДАкарантинтранспорт


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