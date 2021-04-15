Адвокатам разрешили пользоваться столичным транспортом без спецпропусков

КГГА приняла решение, которым адвокатам разрешено пользоваться общественным транспортом во время локдауна по служебным удостоверениям и без спецпропусков.

Источник: секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, которого цитирует пресс-служба КГГА

Прямая речь Бондаренко: "Убежден, что даже на время локдауна передвижение адвокатов столицей должны быть максимально упрощенным с целью осуществления ими надлежащей защиты прав, свобод и интересов наших сограждан".

Почему это важно: В первые дни жесткого карантина было известно о случаях, когда люди не могли попасть на работу из-за отсутствия пропусков.

В частности, в Офисе президента раскритиковали столичную власть и сообщили со ссылкой на отчеты, без спецпропусков осталась часть медицинских работников.

Напомним: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА выдал уже почти 500 тысяч спецпропусков на проезд в общественном транспорте столицы.