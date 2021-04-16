МЗС Британії викликало посла РФ через нарощування військ

Міністерство закордонних справ Британії викликало російського посла – Андрія Келіна.

Джерело: сайт уряду Британії

Деталі: Виклик пов’язаний з глибоким занепокоєнням Сполученого Королівства щодо зловмисної діяльності, включаючи кібератаки, втручання в демократичні процеси і нарощування збройних сил поблизу українського кордону і в незаконно анексованому Криму. У відомстві також заявили, що нарощування російських збройних сил на кордоні з Україною і в Криму є небезпечними та дестабілізуючими діями, а Росії необхідно припинити свої провокації і знизити напруженість – відповідно до своїх міжнародних зобов'язань.

У британському МЗС російському дипломату дали зрозуміти, що Лондон підтримує запроваджені президентом США Джо Байденом санкції проти РФ.

Передісторія: До кордонів України та у тимчасово окупований Крим Росія вже перекинула 16 батальйонно-тактичних груп мотострілків, танкістів та десантників з Південного, Західного та Центрального військових округів Росії та "ВДВ РФ". Залежно від роду військ, це може означати загальне зосередження 11-14 тисяч російських військових.