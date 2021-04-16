Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД Великобритании вызвало посла РФ из-за наращивания войск

Пятница, 16 апреля 2021, 00:46
МИД Великобритании вызвало посла РФ из-за наращивания войск

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало российского посла - Андрея Келина.

Источник: сайт правительства Великобритании

Детали: Вызов связан с глубоким беспокойством Соединенного Королевства насчет злонамеренной деятельности, включая кибератаки, вмешательства в демократические процессы и наращивания вооруженных сил вблизи украинской границы и в незаконно аннексированном Крыму. В ведомстве также заявили, что наращивание российских вооруженных сил на границе с Украиной и в Крыму являются опасными и дестабилизирующими действиями, а России необходимо прекратить свои провокации и снизить напряженность - в соответствии со своими международными обязательствами.

В британском МИД российскому дипломату дали понять, что Лондон поддерживает введенные президентом США Джо Байденом санкции против РФ.

Предыстория: К границам Украины и во временно оккупированный Крым Россия уже перебросила 16 батальонно-тактических групп мотострелков, танкистов и десантников из Южного, Западного и Центрального военных округов России и "ВДВ РФ". В зависимости от рода войск, это может означать общее сосредоточение 11-14 тысяч российских военных.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Великобритания
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Британия назвала имя нового посла в Украине
Британия и Польша выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО
Последние новости
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
Все новости...
Реклама: