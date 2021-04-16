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МИД Великобритании вызвало посла РФ из-за наращивания войск

Пятница, 16 апреля 2021, 00:46

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало российского посла - Андрея Келина.

Источник: сайт правительства Великобритании

Детали: Вызов связан с глубоким беспокойством Соединенного Королевства насчет злонамеренной деятельности, включая кибератаки, вмешательства в демократические процессы и наращивания вооруженных сил вблизи украинской границы и в незаконно аннексированном Крыму. В ведомстве также заявили, что наращивание российских вооруженных сил на границе с Украиной и в Крыму являются опасными и дестабилизирующими действиями, а России необходимо прекратить свои провокации и снизить напряженность - в соответствии со своими международными обязательствами.

В британском МИД российскому дипломату дали понять, что Лондон поддерживает введенные президентом США Джо Байденом санкции против РФ.

Предыстория: К границам Украины и во временно оккупированный Крым Россия уже перебросила 16 батальонно-тактических групп мотострелков, танкистов и десантников из Южного, Западного и Центрального военных округов России и "ВДВ РФ". В зависимости от рода войск, это может означать общее сосредоточение 11-14 тысяч российских военных.

Темы: ВеликобританияРосcия


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