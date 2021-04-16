Через сходження потяга "Інтерсіті" звільнять 6 керівників Придніпровської залізниці

Причиною сходження 6 вагонів поїзда Інтерсіті+ Київ – Запоріжжя 29 березня стали грубі порушення в утриманні верхньої будови колії, через що звільнять 6 керівників Придніпровської залізниці.

Джерело: Укрзалізниця за результатами службового розслідування сходження вагонів

Дослівно: "Попередні причини аварії підтвердилися – грубі порушення в утриманні верхньої будови колії. За службове недбальство буде звільнено 6 працівників керівного складу Придніпровської залізниці".

Деталі: Зокрема, прийнято рішення про звільнення першого заступника начальника та головного інженера структурного підрозділу "Служба колії", начальника та заступника начальника структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії".

Також звільнять майстра, який виконував обов’язки головного інженера дистанції колії; старшого майстра та бригадира структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії".

Крім цього, за порушення посадових обов’язків, розірвуть трудовий договір з заступником директора регіональної філії "Придніпровська залізниця" з інфраструктури.

В Укрзалізниці додали, що наразі завершують підрахунків збитків від цієї транспортної події. Їх муситимуть відшкодувати винні у сходженні вагонів.

Поліція за даним фактом розслідує кримінальне провадження.

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