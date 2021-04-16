Из-за схождения поезда "Интерсити" уволят 6 руководителей Приднепровской ж/д
Причиной схождения 6 вагонов поезда Интерсити+ Киев – Запорожье 29 марта стали грубые нарушения в содержании верхнего строения пути, в связи с чем уволят 6 руководителей Приднепровской железной дороги.
Источник: Укрзализныця по результатам служебного расследования схождения вагонов
Дословно: "Предварительные причины аварии подтвердились – грубые нарушения в содержании верхнего строения пути. За служебную халатность будут уволены 6 работников руководящего состава Приднепровской железной дороги".
Детали: В частности, принято решение об увольнении первого заместителя начальника и главного инженера структурного подразделения "Служба пути", начальника и заместителя начальника структурного подразделения "Запорожская дистанция пути".
Также уволят мастера, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути; старшего мастера и бригадира структурного подразделения "Запорожская дистанция пути".
Кроме этого, за нарушение должностных обязанностей, разорвут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала "Приднепровская железная дорога" по инфраструктуре.
В Укрзализныце добавили, что сейчас завершают подсчетов убытков от этого транспортного происшествия. Их должны будут возместить виновные в схождении вагонов.
Полиция по данному факту расследует уголовное производство.
Предыстория:
- 29 марта на железнодорожном перегоне "Славгород – Новогупаловка" (1058 км) во время движения сошли 6 из 9 вагонов поезда "Интерсити", который двигался по направлению "Киев – Запорожье". Во время инцидента в вагонах находилось 88 пассажиров, никто из них не пострадал.