Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за схождения поезда "Интерсити" уволят 6 руководителей Приднепровской ж/д

Пятница, 16 апреля 2021, 09:36
Из-за схождения поезда Интерсити уволят 6 руководителей Приднепровской ж/д
Фото полиции

Причиной схождения 6 вагонов поезда Интерсити+ Киев – Запорожье 29 марта стали грубые нарушения в содержании верхнего строения пути, в связи с чем уволят 6 руководителей Приднепровской железной дороги.

Источник: Укрзализныця по результатам служебного расследования схождения вагонов

Дословно: "Предварительные причины аварии подтвердились – грубые нарушения в содержании верхнего строения пути. За служебную халатность будут уволены 6 работников руководящего состава Приднепровской железной дороги".

Детали: В частности, принято решение об увольнении первого заместителя начальника и главного инженера структурного подразделения "Служба пути", начальника и заместителя начальника структурного подразделения "Запорожская дистанция пути".

Также уволят мастера, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути; старшего мастера и бригадира структурного подразделения "Запорожская дистанция пути".

Кроме этого, за нарушение должностных обязанностей, разорвут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала "Приднепровская железная дорога" по инфраструктуре.

В Укрзализныце добавили, что сейчас завершают подсчетов убытков от этого транспортного происшествия. Их должны будут возместить виновные в схождении вагонов.

Полиция по данному факту расследует уголовное производство.

Предыстория:

  • 29 марта на железнодорожном перегоне "Славгород – Новогупаловка" (1058 км) во время движения сошли 6 из 9 вагонов поезда "Интерсити", который двигался по направлению "Киев – Запорожье". Во время инцидента в вагонах находилось 88 пассажиров, никто из них не пострадал.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Укрзализныцяавария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Укрзализныця
УЗ запускает "горные шаттлы" из Львова в Ворохту
УЗ в июне на треть нарастила перевозки и на четверть – погрузку грузов
В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам
Последние новости
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
Все новости...
Реклама: