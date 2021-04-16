Из-за схождения поезда "Интерсити" уволят 6 руководителей Приднепровской ж/д

Причиной схождения 6 вагонов поезда Интерсити+ Киев – Запорожье 29 марта стали грубые нарушения в содержании верхнего строения пути, в связи с чем уволят 6 руководителей Приднепровской железной дороги.

Источник: Укрзализныця по результатам служебного расследования схождения вагонов

Дословно: "Предварительные причины аварии подтвердились – грубые нарушения в содержании верхнего строения пути. За служебную халатность будут уволены 6 работников руководящего состава Приднепровской железной дороги".

Детали: В частности, принято решение об увольнении первого заместителя начальника и главного инженера структурного подразделения "Служба пути", начальника и заместителя начальника структурного подразделения "Запорожская дистанция пути".

Также уволят мастера, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути; старшего мастера и бригадира структурного подразделения "Запорожская дистанция пути".

Кроме этого, за нарушение должностных обязанностей, разорвут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала "Приднепровская железная дорога" по инфраструктуре.

В Укрзализныце добавили, что сейчас завершают подсчетов убытков от этого транспортного происшествия. Их должны будут возместить виновные в схождении вагонов.

Полиция по данному факту расследует уголовное производство.

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