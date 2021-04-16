Зеленський: Путін такого, як я, не очікував

Президент Володимир Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін не очікував такого як він на посту лідера України.

Джерело: Офіс президента, інтерв'ю Зеленського для Le Figaro

У Зеленського запитали, як він вважає, якої думки про нього Путін.

Пряма мова: "Що він думає про мене? Чесно кажучи, я не знаю. Я представляю Україну, і для мене дуже важливо, що він думає про мою країну…

Я не думаю, що я той, кого він очікував. Тому що я – про рівноправність в усьому. Про рівноправність духу, рівноправність відносин…

Окупована наша територія, підтримка бойовиків – це не рівноправність. Тут зайшли на нашу територію. Тут до мене в квартиру зайшли якісь гості, яких я точно не запрошував".

Деталі: За словами президента, він давав запит про розмову з Путіним після того, як на Донбасі загинули 4 українських військових, але російська сторона його проігнорувала: "Я дав запит, коли загинуло четверо наших воїнів і двоє були поранені. Я хотів поговорити з Путіним. Але вони не підтвердили розмову – розмови не було".

Зеленський вважає, що це "показник" того, що РФ не хоче закінчувати війну.

Нагадаємо:

Зеленський в п'ятницю, 16 квітня, відвідає Францію, де зустрінеться з президентом країни Макроном.

Зеленський підтвердив, що вони поспілкуються із Меркель.

Раніше Зеленський запросив переговори з Путіним, щоб обговорити ескалацію на сході України, в Кремлі ж стверджують, що в останні дні запитів від Зеленського на телефонну розмову з Путіним не було.

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