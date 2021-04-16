Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський: Путін такого, як я, не очікував

П'ятниця, 16 квітня 2021, 11:17

Президент Володимир Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін не очікував такого як він на посту лідера України.

Джерело: Офіс президента, інтерв'ю Зеленського для Le Figaro

У Зеленського запитали, як він вважає, якої думки про нього Путін.

Пряма мова: "Що він думає про мене? Чесно кажучи, я не знаю. Я представляю Україну, і для мене дуже важливо, що він думає про мою країну…

Я не думаю, що я той, кого він очікував. Тому що я – про рівноправність в усьому. Про рівноправність духу, рівноправність відносин…

Окупована наша територія, підтримка бойовиків – це не рівноправність. Тут зайшли на нашу територію. Тут до мене в квартиру зайшли якісь гості, яких я точно не запрошував".

Деталі: За словами президента, він давав запит про розмову з Путіним після того, як на Донбасі загинули 4 українських військових, але російська сторона його проігнорувала: "Я дав запит, коли загинуло четверо наших воїнів і двоє були поранені. Я хотів поговорити з Путіним. Але вони не підтвердили розмову – розмови не було".

Зеленський вважає, що це "показник" того, що РФ не хоче закінчувати війну.

Українська правда
Теми: ЗеленськийПутінРосіяУкраїнавійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україну прилетіла партія вакцин "Pfizer" від COVAX: називаються "Comirnaty"

Зеленський поки не знає, з ким в України більше "хімії" – Трампом чи Байденом

Байден відповів, чому досі немає санкцій проти "Північного потоку-2"

В Україні більше 17 тисяч випадків COVID-19

Головні новини четверга і ночі: НС у США через Росію, “особливий режим” на Великдень

Меркель і Трюдо обговорили концентрацію військ РФ біля українського кордону

Усі новини...
Зеленський перед візитом в Париж просить ЄС і НАТО "узаконити шлюб" з Україною
Низка партнерів готові надати Україні конкретну військово-технічну допомогу – Кулеба
США скасували відправку есмінців в Чорне море через побоювання ескалації — Politico
Командувач військами США в Європі оцінив ймовірність вторгнення Росії в Україну
Останні новини
11:38
Закони про реструктуризацію валютних кредитів передали на підпис Зеленському
11:29
Росія блокує реформи в Україні за допомогою пропаганди, дезінформації та війни – Зеленський
11:22
В Україну прилетіла партія вакцин "Pfizer" від COVAX: називаються "Comirnaty"
11:22
Катування Луценка і Вербицького: арештували нового підозрюваного
11:21
Зеленський про "Північний потік-2": Це енергетична війна
11:17
Зеленський: Путін такого, як я, не очікував
11:08
Курс валют на 16 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:07
Командувач військами США в Європі оцінив ймовірність вторгнення Росії в Україну
10:47
фото, відео Експосадовця Нацполіції спіймали на привласненні майже 1 млн грн
10:42
Зеленський сподівається, що Макрон зробить штучне дихання Нормандському формату
Усі новини...