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Зеленський: Путін такого, як я, не очікував

П'ятниця, 16 квітня 2021, 11:17
Зеленський: Путін такого, як я, не очікував

Президент Володимир Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін не очікував такого як він на посту лідера України.

Джерело: Офіс президента, інтерв'ю Зеленського для Le Figaro

У Зеленського запитали, як він вважає, якої думки про нього Путін.

Пряма мова: "Що він думає про мене? Чесно кажучи, я не знаю. Я представляю Україну, і для мене дуже важливо, що він думає про мою країну…

Я не думаю, що я той, кого він очікував. Тому що я – про рівноправність в усьому. Про рівноправність духу, рівноправність відносин…

Окупована наша територія, підтримка бойовиків – це не рівноправність. Тут зайшли на нашу територію. Тут до мене в квартиру зайшли якісь гості, яких я точно не запрошував".

Деталі: За словами президента, він давав запит про розмову з Путіним після того, як на Донбасі загинули 4 українських військових, але російська сторона його проігнорувала: "Я дав запит, коли загинуло четверо наших воїнів і двоє були поранені. Я хотів поговорити з Путіним. Але вони не підтвердили розмову – розмови не було".

Зеленський вважає, що це "показник" того, що РФ не хоче закінчувати війну.

Нагадаємо:

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Українська правда

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Теми: ЗеленськийПутінРосіяУкраїнавійна
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