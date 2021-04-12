Зеленський запросив переговори з Путіним, у Кремлі кажуть, що не чули
Президент Володимир Зеленський запросив переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити ескалацію на сході України, в Кремлі ж стверджують, що в останні дні запитів від Зеленського на телефонну розмову з Путіним не було.
Джерело: прессекретар президента України Юлія Мендель в коментарі Reuters, та "Інтерфакс-Україна", прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"
Пряма мова Мендель: "Офіс президента, звичайно, звернувся до Володимира Путіна з проханням поговорити. Ми поки не отримали відповіді і дуже сподіваємося, що це не відмова від діалогу".
Деталі: У коментарі українському ІФ Мендель уточнила, що Зеленський запросив переговори з Путіним ще 26 березня, після загибелі чотирьох українських військових під Шумами. У свою чергу Пєсков, відповідаючи на питання журналістів у понеділок, чи запитував Зеленський про телефонну розмову з Путіним, заявив: "За останні дні я не бачив ніяких запитів. Мені не відомо про те, що були в останні дні якісь запити".
Відповідаючи на одне із запитань журналістів, "чи має що сказати Путін Зеленському", якщо телефонна розмова відбудеться, Пєсков знову звинуватив саме Київ в ескалації на сході України, не визнаючи відповідальності Кремля, а також сказав: "У тому, що стосується розрядки напруженості і запобігання потенційної війни, Володимиру Путіну завжди є що сказати".
Чому це важливо: За словами Мендель, Росія зосередила понад 40 тисяч військовослужбовців на східному кордоні України і понад 40 тисяч військовослужбовців в окупованому Криму. При цьому Росія, яка здійснює гібридну військову агресію проти України вже 8 рік, стверджує, що "нікому не загрожує", продовжуючи нагнітати ситуацію, схиляючи офіційний Київ до прямих переговорів із сепаратистами.
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Передісторія:
- 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
- 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії.
- Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як 26 березня окупанти на Донбасі вбили чотирьох українських військових, а Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
- Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков 2 квітня вкотре звинуватив Україну у провокаціях на Донбасі. Секретар РНБОУ Олексій Данілов заявив, що на загострення конфлікту може піти лише Володимир Путін, Україна ж не планує ні загострень, ні провокацій.