Зеленський запросив переговори з Путіним, у Кремлі кажуть, що не чули

Президент Володимир Зеленський запросив переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити ескалацію на сході України, в Кремлі ж стверджують, що в останні дні запитів від Зеленського на телефонну розмову з Путіним не було.

Джерело: прессекретар президента України Юлія Мендель в коментарі Reuters, та "Інтерфакс-Україна", прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова Мендель: "Офіс президента, звичайно, звернувся до Володимира Путіна з проханням поговорити. Ми поки не отримали відповіді і дуже сподіваємося, що це не відмова від діалогу".

Деталі: У коментарі українському ІФ Мендель уточнила, що Зеленський запросив переговори з Путіним ще 26 березня, після загибелі чотирьох українських військових під Шумами. У свою чергу Пєсков, відповідаючи на питання журналістів у понеділок, чи запитував Зеленський про телефонну розмову з Путіним, заявив: "За останні дні я не бачив ніяких запитів. Мені не відомо про те, що були в останні дні якісь запити".

Відповідаючи на одне із запитань журналістів, "чи має що сказати Путін Зеленському", якщо телефонна розмова відбудеться, Пєсков знову звинуватив саме Київ в ескалації на сході України, не визнаючи відповідальності Кремля, а також сказав: "У тому, що стосується розрядки напруженості і запобігання потенційної війни, Володимиру Путіну завжди є що сказати".

Чому це важливо: За словами Мендель, Росія зосередила понад 40 тисяч військовослужбовців на східному кордоні України і понад 40 тисяч військовослужбовців в окупованому Криму. При цьому Росія, яка здійснює гібридну військову агресію проти України вже 8 рік, стверджує, що "нікому не загрожує", продовжуючи нагнітати ситуацію, схиляючи офіційний Київ до прямих переговорів із сепаратистами.

Читайте також: Ескалація бикування. До чого готується Кремль

Передісторія: