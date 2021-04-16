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Зеленский: Путин такого, как я, не ожидал

Пятница, 16 апреля 2021, 11:17

Президент Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин не ожидал такого как он на посту лидера Украины.

Источник: Офис президента, интервью Зеленского для Le Figaro

У Зеленского спросили, как он считает, что думает о нем Путин.

Прямая речь: "Что он думает обо мне? Честно говоря, я не знаю. Я представляю Украину, и для меня очень важно, что он думает о моей стране...

Я не думаю, что я тот, кого он ожидал. Потому что я - о равноправии во всем. О равноправии духа, равноправие отношений...

Оккупирована наша территория, поддержка боевиков - это не равноправие. Здесь зашли на нашу территорию. Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал".

Детали: По словам президента, он давал запрос о разговоре с Путиным после того, как на Донбассе погибли 4 украинских военных, но российская сторона его проигнорировала: "Я запросил, когда погибло 4 наших воинов и 2 были ранены. Я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор - разговора не было".

Зеленский считает, что это "показатель" того, что РФ не хочет заканчивать войну.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийПутинРосcияУкраинавойна


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