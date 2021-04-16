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Катування Луценка і Вербицького: арештували нового підозрюваного

П'ятниця, 16 квітня 2021, 11:22
Колаж 24tv.ua

Печерський райсуд Києва взяв під варту нового підозрюваного у справі про викрадення і катування активістів Майдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Джерело: Офіс генпрокурора  

Дослівно: "Встановлено ще одну особу, яка брала участь у викраденні, незаконному позбавленні волі та катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Йому повідомлено про підозру. Слідчим суддею Печерського районного суду Києва до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та взято під варту у залі суду".

Деталі: Затриманому інкримінують катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб, викрадення та незаконне позбавлення волі двох осіб, що спричинило тяжкі наслідки – смерть людини, а також незаконне перешкоджанні проведенню зборів і мітингів (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 146 та ст. 340 КК України).

За даними слідства, цей чоловік, діючи в складі групи, до якої також входили члени злочинної організації, 21 січня 2014 року викрав з приміщення Олександрівської клінічної лікарні Києва учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. У в подальшому, після вивезення потерпілих до лісу, він взяв участь у їх незаконному позбавленні волі та катуванні.

Наразі тривають заходи щодо встановлення всіх обставин злочинів та осіб, що їх вчинили.

В ОГП нагадали, що за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності уже притягнули 15 осіб, стосовно 6 з них справи розглядаються у судах (зокрема, щодо 2 заочно), 9 осіб оголошено в розшук.

Передісторія:

  • У січні 2014 року у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.
  • У МВС заявляли, що активні учасники викрадення Луценка і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму, а безпосередній керівник викрадення – громадянин Неживов.
  • 10 березня 2020 року правоохоронці затримали учасника організації, підозрюваного у викраденні та катуванні активістів і умисному вбивстві Юрія Вербицького.
  • 12 березня 2020 року слідчі ДБР спільно з СБУ затримали ще одного підозрюваного в участі у цій злочинній організації.

Українська правда
Теми: МайданОфіс генпрокурора


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