Катування Луценка і Вербицького: арештували нового підозрюваного

Печерський райсуд Києва взяв під варту нового підозрюваного у справі про викрадення і катування активістів Майдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Встановлено ще одну особу, яка брала участь у викраденні, незаконному позбавленні волі та катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Йому повідомлено про підозру. Слідчим суддею Печерського районного суду Києва до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та взято під варту у залі суду".

Деталі: Затриманому інкримінують катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб, викрадення та незаконне позбавлення волі двох осіб, що спричинило тяжкі наслідки – смерть людини, а також незаконне перешкоджанні проведенню зборів і мітингів (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 146 та ст. 340 КК України).

За даними слідства, цей чоловік, діючи в складі групи, до якої також входили члени злочинної організації, 21 січня 2014 року викрав з приміщення Олександрівської клінічної лікарні Києва учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. У в подальшому, після вивезення потерпілих до лісу, він взяв участь у їх незаконному позбавленні волі та катуванні.

В ОГП "Українській правді" уточнили, що підозру чоловіку оголосили 13 квітня, а суд арештував його 15 квітня.

Наразі тривають заходи щодо встановлення всіх обставин злочинів та осіб, що їх вчинили.

В ОГП нагадали, що за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності уже притягнули 15 осіб, стосовно 6 з них справи розглядаються у судах (зокрема, щодо 2 заочно), 9 осіб оголошено в розшук.

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