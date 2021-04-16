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Пытки Луценко и Вербицкого: арестовали нового подозреваемого

Пятница, 16 апреля 2021, 11:22
Пытки Луценко и Вербицкого: арестовали нового подозреваемого
Коллаж 24tv.ua

Печерский райсуд Киева взял под стражу нового подозреваемого по делу о похищении и пытках активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Установлено еще одного человека, который принимал участие в похищении, незаконном лишении свободы и пытках Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Ему сообщено о подозрении. Следственным судьей Печерского районного суда Киева к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей, он взят под стражу в зале суда".

Детали: Задержанному инкриминируют пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц, похищение и незаконное лишение свободы двух лиц, повлекшее тяжкие последствия – смерть человека, а также незаконное препятствовании проведению собраний и митингов (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 146 и ст. 340 УК Украины).

По данным следствия, этот человек, действуя в составе группы, в которую также входили члены преступной организации, 21 января 2014 года похитил из помещения Александровской клинической больницы Киева участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. В дальнейшем, после вывоза пострадавших в лес, он принял участие в их незаконном лишении свободы и пытках.

В ОГП "Украинской правде" уточнили, что подозрение мужчине объявили 13 апреля, а суд арестовал его 15 апреля.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств преступлений и лиц, их совершивших.

В ОГП напомнили, что за совершение этих преступлений к уголовной ответственности уже привлечены 15 лиц, в отношении 6 из них дела рассматриваются в судах (в частности, по 2 заочно), 9 человек объявлены в розыск.

Предыстория:

  • В январе 2014 года  в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
  • В МВД заявляли, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму, а непосредственный руководитель похищения – гражданин Неживов.
  • 10 марта 2020 года правоохранители задержали участника преступной организации, подозреваемого в похищении и истязании активистов и умышленном убийстве Юрия Вербицкого.
  • 12 марта 2020 года следователи ГБР и СБУ задержали еще одного подозреваемого в участии в этой преступной организации.

Украинская правда
Темы: МайданОфис генпрокурора
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