У ЮНІСЕФ чекають від України безпечної вакцинації: не в тісних приміщеннях 

Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер закликає українську владу організувати безпечну вакцинацію проти коронавірусу SARS CoV 2, у просторих приміщеннях і з дотриманням дистанції.

Джерело: Лотта Сильвандер на брифінгу після прибуття першої партії вакцин Pfizer від ініціативи COVAX пресреліз ЮНІСЕФ

Пряма мова: "Сьогодні ми зробили важливий крок для захисту тих, хто ризикує тяжко захворіти і померти від COVID-19. Більше вакцин будуть доставлені в Україну в межах ініціативи COVAX, і ЮНІСЕФ продовжує підтримувати уряд України для того, щоб захистити людей від згубного впливу COVID-19 на життя та економіку.

Ми сподіваємось, що вакцинація пройде швидко та ефективно, інакше люди продовжать втрачати близьких, а медична система залишатиметься перевантаженою.

Дуже важливо, щоб процес вакцинації був організований безпечно: з дотриманням дистанції, не в тісних приміщеннях, щоб люди не заразились COVID -19, чекаючи на вакцинацію".

Деталі: 16 квітня в Україну доставили перші вакцини проти COVID-19 в рамках механізму COVAX Україна безоплатно отримала 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech.

Поставки вакцин різних виробників в рамках COVAX продовжаться, і очікується, що до кінця 2021 року дозволять охопити щепленнями до 20% населення України.

Зазначається, що у рамках механізму COVAX ЮНІСЕФ закуповує і постачає лише ті вакцини від COVID-19, що відповідають критеріям безпеки та ефективності ВООЗ.

Голова Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт також зазначив, що ВООЗ працює над забезпеченням наявності та доступності вакцин, а також над проведенням безпечного і ефективного процесу вакцинації в Україні.

Він наголосив, що включення України до механізму COVAX стало можливим завдяки спільним зусиллям усіх, хто підтримує COVAX: урядів, міжнародних організацій та приватних компаній.

ВООЗ, ЮНІСЕФ, Європейський Союз, USAID, Велика Британія та Світовий банк надали пріоритет вакцинації проти COVID-19 та виділили ресурси для підтримки цих зусиль в Україні.

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