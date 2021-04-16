В ЮНИСЕФ ждут от Украины безопасной вакцинации: не в тесных помещениях

Глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер призывает украинские власти организовать безопасную вакцинацию против коронавируса SARS CoV 2, в просторных помещениях и с соблюдением дистанции.

Источник: Лотта Сильвандер на брифинге после прибытия первой партии вакцин Pfizer от инициативы COVAX, пресс-релиз ЮНИСЕФ

Прямая речь: "Сегодня мы сделали важный шаг для защиты тех, кто рискует тяжело заболеть и умереть от COVID-19. Больше вакцин будут доставлены в Украину в рамках инициативы COVAX, и ЮНИСЕФ продолжает поддерживать правительство Украины для того, чтобы защитить людей от пагубного влияния COVID-19 на жизнь и экономику.

Мы надеемся, что вакцинация пройдет быстро и эффективно, иначе люди продолжат терять близких, а медицинская система будет оставаться перегруженной.

Очень важно, чтобы процесс вакцинации был организован безопасно: с соблюдением дистанции, не в тесных помещениях, чтобы люди не заразились COVID-19, ожидая вакцинации".

Детали: 16 апреля в Украину доставили первые вакцины против COVID-19 в рамках механизма COVAX: Украина безоплатно получила 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Поставки вакцин разных производителей в рамках COVAX продолжатся, и ожидается, что к концу 2021 позволят охватить прививками до 20% населения Украины.

ЮНИСЕФ отмечает, что в рамках механизма COVAX закупает и поставляет только те вакцины против COVID-19, которые соответствуют критериям безопасности и эффективности ВОЗ.

Глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт также отметил, что ВОЗ работает над обеспечением наличия и доступности вакцин, а также над проведением безопасного и эффективного процесса вакцинации в Украине.

Напомним: Министерство здравоохранения планирует в июне-июле развернуть прививочные центры в городах-миллионниках: Киеве, Харькове, Львове и Одессе.

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