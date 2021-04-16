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Кличко розповів, коли киянам почнуть відключати гарячу воду

П'ятниця, 16 квітня 2021, 13:05

Столична влада відтермінувала початок гідравлічних випробувань на тепломережах до 4 травня, зважаючи на карантинні обмеження.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу

Пряма мова: "Цього року, як і минулого, ми на місяць відтерміновуємо початок гідравлічних випробувань на тепломережах. Хоча зазвичай розпочинали випробування одразу після завершення опалювального сезону. Місто зважає на подовження суворих карантинних обмежень, дистанційний режим навчального процесу в школах, та на те, що багато киян сьогодні працюють дистанційно – з дому. Тому гідравлічні випробування тепломереж місто розпочне після 4 травня".

Деталі: Кличко зазначив, що Київ завершив опалювальний сезон і на сьогодні від подачі тепла відключили всі житлові будинки. Лікарні, дитячі садки та школи відключають за індивідуальними заявками.

Мер відзначив, що цей опалювальний сезон був ускладнений різкими перепадами температур, які спричиняють пошкодження мереж. Однак, стверджує, що владі вдалося знизити рівень аварійності на 15%. За словами Кличка, це - результат системної модернізації тепломереж.

Нагадаємо: З 5 квітня у Києві діє посилений карантин. Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, 14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій в місті ухвалила рішення про продовження суворих обмежувальних заходів на 2 тижні, тобто до 30 квітня.

Українська правда
Теми: Київвода


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