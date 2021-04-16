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Кличко рассказал, когда киевлянам начнут отключать горячую воду

Пятница, 16 апреля 2021, 13:05
Кличко рассказал, когда киевлянам начнут отключать горячую воду

Столичные власти отложили начало гидравлических испытаний на теплосетях до 4 мая, учитывая карантинные ограничения.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 16 апреля

Прямая речь: "В этом году, как и в прошлом, мы в месяц откладывает начало гидравлических испытаний на теплосетях. Хотя обычно начинали испытания сразу после завершения отопительного сезона. Город учитывает продление суровых карантинных ограничений, дистанционный режим учебного процесса в школах и то, что многие киевляне сегодня работают дистанционно - из дома. Поэтому гидравлические испытания теплосетей город начнет после 4 мая".

Детали: Кличко отметил, что Киев завершил отопительный сезон и на сегодня от подачи тепла отключены все жилые дома. Больницы, детские сады и школы отключают по индивидуальным заявкам.

Мэр отметил, что отопительный сезон был осложнен резкими перепадами температур, которые вызывают повреждения сетей. Однако, утверждает, что властям удалось снизить уровень аварийности на 15%. По словам Кличко, это - результат системной модернизации теплосетей.

Напомним: С 5 апреля в Киеве действует усиленный карантин. Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, 14 апреля комиссия по чрезвычайным ситуациям в городе приняла решение о продлении суровых ограничительных мер на 2 недели, то есть до 30 апреля.

Украинская правда

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Темы: Киеввода
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