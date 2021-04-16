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Кремль уперто відмовляється коментувати запит Зеленського на розмову з Путіним

П'ятниця, 16 квітня 2021, 13:51

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков залишив без коментарів запит президента України Володимира Зеленського на розмову з Володимиром Путіним.

Джерело: Пєсков, якого цитує россійський ТАСС

Деталі: "Я залишаю без коментарів це", - сказав представник Кремля на прохання російських журналістів підтвердити або спростувати інформацію, чи надходив запит на розмову Зеленського з Путіним.

При цьому Пєсков зазначив, що "в постійному контакті перебувають політрадник і помічники глав держав, тому оперативні питання вони мають можливість обговорювати регулярно".

Чому це важливо: Президент Зеленський запросив переговори з Путіним ще 26 березня, після загибелі чотирьох українських військових під Шумами. Кремль же на тлі ескалації російської агресії на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та стягнення військ до українських кордонів ігнорує цей запит або робить вигляд, що не отримував його.

Що передувало: Глава МЗС Дмитро Кулеба 16 квітня зазначив, що Україна готова взяти участь у повноцінному саміті "нормандської четвірки" і розмовляти безпосередньо з президентом Росії, проте цього уникає РФ.

Теми: РосіяПутінЗеленськийвійна


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