Кремль упорно отказывается комментировать запрос Зеленского на разговор с Путиным
Пятница, 16 апреля 2021, 13:51
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев запрос президента Украины Владимира Зеленского на разговор с Владимиром Путиным.
Источник: Песков, которого цитирует россиийский ТАСС
Детали: "Я оставляю без комментариев это", - сказал представитель Кремля на просьбу российских журналистов подтвердить или опровергнуть информацию, поступал ли запрос на разговор Зеленского с Путиным.
При этом Песков отметил, что "в постоянном контакте находятся политсоветники и помощники глав государств, поэтому оперативные вопросы они имеют возможность обсуждать регулярно".