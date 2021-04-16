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Кремль упорно отказывается комментировать запрос Зеленского на разговор с Путиным

Пятница, 16 апреля 2021, 13:51
Кремль упорно отказывается комментировать запрос Зеленского на разговор с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев запрос президента Украины Владимира Зеленского на разговор с Владимиром Путиным.

Источник: Песков, которого цитирует россиийский ТАСС

Детали: "Я оставляю без комментариев это", - сказал представитель Кремля на просьбу российских журналистов подтвердить или опровергнуть информацию, поступал ли запрос на разговор Зеленского с Путиным.

При этом Песков отметил, что "в постоянном контакте находятся политсоветники и помощники глав государств, поэтому оперативные вопросы они имеют возможность обсуждать регулярно".

Почему это важно: Президент Зеленский запросил переговоры с Путиным еще 26 марта, после гибели четырех украинских военных под  Шумами. Кремль же на фоне эскалации российской агрессии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и стягивания войск к украинским границам игнорирует этот запрос или делает вид, что не получал его.

Что предшествовало: Глава МИД Дмитрий Кулеба 16 апреля отметил, что Украина готова принять участие в полноценном саммите "нормандской четверки" и разговаривать непосредственно с президентом России, однако этого избегает РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияПутинЗеленскийвойна
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