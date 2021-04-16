Кремль упорно отказывается комментировать запрос Зеленского на разговор с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев запрос президента Украины Владимира Зеленского на разговор с Владимиром Путиным.

Источник: Песков, которого цитирует россиийский ТАСС

Детали: "Я оставляю без комментариев это", - сказал представитель Кремля на просьбу российских журналистов подтвердить или опровергнуть информацию, поступал ли запрос на разговор Зеленского с Путиным.

При этом Песков отметил, что "в постоянном контакте находятся политсоветники и помощники глав государств, поэтому оперативные вопросы они имеют возможность обсуждать регулярно".