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Україна готова до повноцінного "нормандського формату", але його уникає Путін – МЗС

Четвер, 15 квітня 2021, 22:28
Україна готова до повноцінного нормандського формату, але його уникає Путін – МЗС

Україна готова взяти участь у повноцінному саміті "нормандської четвірки" і розмовляти безпосередньо з президентом Росії Володимиром Путіним, проте цього уникає РФ.

Джерело: глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі "Право на владу"

Деталі: Кулеба відповів на запитання, чи готовий Зеленський до варіанту, що російського президента запросять до розмови в присутності із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Пряма мова Кулеби: "Має відбутися тристороння розмова. Президент Макрон і президент Зеленський будуть в Парижі, пані Меркель приєднається до них онлайн через відеозв’язок.

Ми готові провести повноцінний саміт "нормандської четвірки" і говорити з Путіним у цьому форматі безпосередньо, але, на жаль, РФ уникає такого формату".

Нагадаємо: Зеленський в п'ятницю, 16 квітня, відвідає Францію, де зустрінеться з президентом країни Макроном.

Зеленський підтвердив, що вони поспілкуються із Меркель.

Раніше Зеленський запросив переговори з Путіним, щоб обговорити ескалацію на сході України, в Кремлі ж стверджують, що в останні дні запитів від Зеленського на телефонну розмову з Путіним не було.

Читайте також: Самозаспокоєння Зеленського: що не так із "нормандськими" ініціативами Банкової

Українська правда

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Теми: ЗеленськийМеркельПутіннормандський формат
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