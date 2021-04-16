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У Pfizer припускають необхідність третьої дози вакцини

П'ятниця, 16 квітня 2021, 17:57
У Pfizer припускають необхідність третьої дози вакцини

Керівник компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що через пів року після введення перших двох доз їх вакцини проти коронавірусу, можливо, знадобиться третя. 

Джерело: "Голос Америки

Пряма мова: "Ймовірний сценарій, за яким знадобиться третя доза, десь між 6 та 12 місяцями, а потім буде щорічна ревакцинація, але все це ще треба підтвердити". 

Деталі: За словами керівника компанії, існує ймовірність, що вакцинуватись від коронавірусу необхідно буде кожного року. Водночас, розклад вакцинацій буде залежати від швидкості появи нових штамів хвороби. 

Передісторія:

  • 16 квітня, в Україну прибула перша партія у 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.
  • Вакцина Pfizer – це так звана "генетична" вакцина, яка містить генетичні інструкції, щоб допомогти нашому імунітету захиститись від COVID-19. Раніше у в компанії заявляли, що їх вакцину треба зберігати та перевозити при температурі від -80°C  до -60 °C.
  • Вакцина ефективна на 95%. Тобто вона на 95% знижує кількість симптоматичних випадків COVID-19 у людей.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала контракт із корпорацією Pfizer на 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Коли ця вакцина буде в Україні – невідомо. 

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
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