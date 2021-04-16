У Pfizer припускають необхідність третьої дози вакцини
П'ятниця, 16 квітня 2021, 17:57
Керівник компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що через пів року після введення перших двох доз їх вакцини проти коронавірусу, можливо, знадобиться третя.
Джерело: "Голос Америки"
Пряма мова: "Ймовірний сценарій, за яким знадобиться третя доза, десь між 6 та 12 місяцями, а потім буде щорічна ревакцинація, але все це ще треба підтвердити".
Деталі: За словами керівника компанії, існує ймовірність, що вакцинуватись від коронавірусу необхідно буде кожного року. Водночас, розклад вакцинацій буде залежати від швидкості появи нових штамів хвороби.
Передісторія:
- 16 квітня, в Україну прибула перша партія у 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.
- Вакцина Pfizer – це так звана "генетична" вакцина, яка містить генетичні інструкції, щоб допомогти нашому імунітету захиститись від COVID-19. Раніше у в компанії заявляли, що їх вакцину треба зберігати та перевозити при температурі від -80°C до -60 °C.
- Вакцина ефективна на 95%. Тобто вона на 95% знижує кількість симптоматичних випадків COVID-19 у людей.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала контракт із корпорацією Pfizer на 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Коли ця вакцина буде в Україні – невідомо.