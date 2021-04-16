Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Pfizer припускають необхідність третьої дози вакцини

П'ятниця, 16 квітня 2021, 17:57

Керівник компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що через пів року після введення перших двох доз їх вакцини проти коронавірусу, можливо, знадобиться третя. 

Джерело: "Голос Америки

Пряма мова: "Ймовірний сценарій, за яким знадобиться третя доза, десь між 6 та 12 місяцями, а потім буде щорічна ревакцинація, але все це ще треба підтвердити". 

Деталі: За словами керівника компанії, існує ймовірність, що вакцинуватись від коронавірусу необхідно буде кожного року. Водночас, розклад вакцинацій буде залежати від швидкості появи нових штамів хвороби. 

Передісторія:

  • 16 квітня, в Україну прибула перша партія у 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.
  • Вакцина Pfizer – це так звана "генетична" вакцина, яка містить генетичні інструкції, щоб допомогти нашому імунітету захиститись від COVID-19. Раніше у в компанії заявляли, що їх вакцину треба зберігати та перевозити при температурі від -80°C  до -60 °C.
  • Вакцина ефективна на 95%. Тобто вона на 95% знижує кількість симптоматичних випадків COVID-19 у людей.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала контракт із корпорацією Pfizer на 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Коли ця вакцина буде в Україні – невідомо. 

Теми: вакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Викрадення активістів Євромайдану: обвинувачений Волков отримав 9 років тюрми

АРМА визначило управителя "труби Медведчука"

США, в разі потреби, можуть збільшити кількість своїх військових в Україні

Приватбанк скоро виставлять на продаж – голова НБУ

Зеленський: Вступ України до НАТО не можна зводити лише до реформ

У Путіна відреагували на нові санкції США

Усі новини...
вакцинація
Меркель зробила щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca
Допомога від США. Вакцина COVAX вже в Україні
Першу партію вакцини Pfizer розділять на два щеплення: інтервал – 25 днів
Останні новини
18:00
Зеленський підтвердив переговори про "кластери" щодо Донбасу - їх обговорять 19 квітня
17:58
Зеленський пропонував Макрону підписати документ про підтримку членства України в ЄС
17:57
У Pfizer припускають необхідність третьої дози вакцини
17:56
Загибель дитини на Донбасі СБУ розслідує як теракт
17:47
Зеленський розповів про підсумки переговорів із Макроном та Меркель
17:32
Гривня на закритті міжбанку ослабла
17:31
Регулятор другий тиждень поспіль утримується від інтервенцій на міжбанку
17:31
Київ просить церкви перейти в онлайн на час Великодніх свят
17:22
доповненоУ Приватбанку і Ощадбанку відреагували на відкриття АМКУ справи щодо еквайрингу
17:21
Скільки людей та з якими скаргами звернулися до мовного омбудсмена від початку року
Усі новини...