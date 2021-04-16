У Pfizer припускають необхідність третьої дози вакцини

Керівник компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що через пів року після введення перших двох доз їх вакцини проти коронавірусу, можливо, знадобиться третя.

Джерело: "Голос Америки"

Пряма мова: "Ймовірний сценарій, за яким знадобиться третя доза, десь між 6 та 12 місяцями, а потім буде щорічна ревакцинація, але все це ще треба підтвердити".

Деталі: За словами керівника компанії, існує ймовірність, що вакцинуватись від коронавірусу необхідно буде кожного року. Водночас, розклад вакцинацій буде залежати від швидкості появи нових штамів хвороби.

Передісторія: