В Pfizer предполагают необходимость третьей дозы вакцины

Руководитель компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что через полгода после введения первых двух доз их вакцины против коронавируса, возможно, понадобится третья.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь: "Вероятный сценарий, по которому понадобится третья доза где-то между 6 и 12 месяцами, а потом будет ежегодная ревакцинация, но все это еще надо подтвердить".

Детали: По словам руководителя компании, существует вероятность, что прививаться от коронавируса необходимо будет ежегодно. В то же время, расписание вакцинаций будет зависеть от скорости появления новых штаммов болезни.

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