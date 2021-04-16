В Pfizer предполагают необходимость третьей дозы вакцины
Пятница, 16 апреля 2021, 17:57
Руководитель компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что через полгода после введения первых двух доз их вакцины против коронавируса, возможно, понадобится третья.
Источник: "Голос Америки"
Прямая речь: "Вероятный сценарий, по которому понадобится третья доза где-то между 6 и 12 месяцами, а потом будет ежегодная ревакцинация, но все это еще надо подтвердить".
Детали: По словам руководителя компании, существует вероятность, что прививаться от коронавируса необходимо будет ежегодно. В то же время, расписание вакцинаций будет зависеть от скорости появления новых штаммов болезни.
Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине
Предыстория:
- 16 апреля, в Украину прибыла первая партия в 117 тысяч доз вакцины против COVID-19, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.
- Вакцина Pfizer - это так называемая "генетическая" вакцина, которая содержит генетические инструкции, чтобы помочь нашему иммунитету защититься от COVID-19. Ранее в компании заявляли, что их вакцину надо хранить и перевозить при температуре от -80°C до -60°C.
- Вакцина эффективна на 95%. То есть она на 95% снижает количество симптоматических случаев COVID-19 у людей.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заключила контракт с корпорацией Pfizer на 10 миллионов доз вакцины против коронавируса. Когда эта вакцина будет в Украине – неизвестно.