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В Pfizer предполагают необходимость третьей дозы вакцины

Пятница, 16 апреля 2021, 17:57

Руководитель компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что через полгода после введения первых двух доз их вакцины против коронавируса, возможно, понадобится третья.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь: "Вероятный сценарий, по которому понадобится третья доза где-то между 6 и 12 месяцами, а потом будет ежегодная ревакцинация, но все это еще надо подтвердить".

Детали: По словам руководителя компании, существует вероятность, что прививаться от коронавируса необходимо будет ежегодно. В то же время, расписание вакцинаций будет зависеть от скорости появления новых штаммов болезни.

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Предыстория:

  • 16 апреля, в Украину прибыла первая партия в 117 тысяч доз вакцины против COVID-19, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.
  • Вакцина Pfizer - это так называемая "генетическая" вакцина, которая содержит генетические инструкции, чтобы помочь нашему иммунитету защититься от COVID-19. Ранее в компании заявляли, что их вакцину надо хранить и перевозить при температуре от -80°C до -60°C. 
  • Вакцина эффективна на 95%. То есть она на 95% снижает количество симптоматических случаев COVID-19 у людей.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заключила контракт с корпорацией Pfizer на 10 миллионов доз вакцины против коронавируса. Когда эта вакцина будет в Украине – неизвестно.

Темы: вакцинациякоронавирус


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