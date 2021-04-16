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Українка Білодід взяла "срібло" на чемпіонаті Європи з дзюдо

П'ятниця, 16 квітня 2021, 19:33
Українка Білодід взяла срібло на чемпіонаті Європи з дзюдо

Дворазова чемпіонка світу Дар’я Білодід завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи-2021 з дзюдо, що триває у Лісабоні. 

Джерело: "Укрінформ

Деталі: Перед фіналом Білодід перемогла італійку Францеску Мілані, словенку Стангар Марусу та росіянку Ірину Долгову. Проте пізніше поступилась Дістрії Краснікі з Косово через травму. 

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Теми: спорт
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