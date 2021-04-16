Дворазова чемпіонка світу Дар’я Білодід завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи-2021 з дзюдо, що триває у Лісабоні.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Перед фіналом Білодід перемогла італійку Францеску Мілані, словенку Стангар Марусу та росіянку Ірину Долгову. Проте пізніше поступилась Дістрії Краснікі з Косово через травму.

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