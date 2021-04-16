Українка Білодід взяла "срібло" на чемпіонаті Європи з дзюдо
П'ятниця, 16 квітня 2021, 19:33
Дворазова чемпіонка світу Дар’я Білодід завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи-2021 з дзюдо, що триває у Лісабоні.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: Перед фіналом Білодід перемогла італійку Францеску Мілані, словенку Стангар Марусу та росіянку Ірину Долгову. Проте пізніше поступилась Дістрії Краснікі з Косово через травму.
Нагадаємо:
- Українка Дар'я Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою у 2019 та 2020 роках.
- Білодід відома тим, що у 17 років виграла золото чемпіонату світу з дзюдо у 2018 році. Тоді вона стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо.
- Наступного року вона знову повторила цей результат на чемпіонаті світу у Японії.