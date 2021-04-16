Украина Билодид взяла "серебро" на чемпионате Европы по дзюдо
Пятница, 16 апреля 2021, 19:33
Двукратная чемпионка мира Дарья Билодид завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы-2021 по дзюдо, который проходит в Лиссабоне.
Источник: "Укринформ"
Детали: Перед финалом Билодид победила итальянку Францеску Милане, словенку Стангар Марусу и россиянку Ирину Долгову. Однако позже уступила Дистрии Красники с Косово из-за травмы.
Напомним:
- Украинка Дарья Билодид признана лучшей дзюдоисткой в 2019 и 2020 годах.
- Билодид известна тем, что в 17 лет выиграла золото чемпионата мира по дзюдо в 2018 году. Тогда она стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо.
- В следующем году она снова повторила этот результат на чемпионате мира в Японии.