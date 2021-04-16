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Украина Билодид взяла "серебро" на чемпионате Европы по дзюдо

Пятница, 16 апреля 2021, 19:33

Двукратная чемпионка мира Дарья Билодид завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы-2021 по дзюдо, который проходит в Лиссабоне.

Источник: "Укринформ"

Детали: Перед финалом Билодид победила итальянку Францеску Милане, словенку Стангар Марусу и россиянку Ирину Долгову. Однако позже уступила Дистрии Красники с Косово из-за травмы.

Напомним:

Темы: спорт


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