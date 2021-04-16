Двукратная чемпионка мира Дарья Билодид завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы-2021 по дзюдо, который проходит в Лиссабоне.

Источник: "Укринформ"

Детали: Перед финалом Билодид победила итальянку Францеску Милане, словенку Стангар Марусу и россиянку Ирину Долгову. Однако позже уступила Дистрии Красники с Косово из-за травмы.

Напомним: