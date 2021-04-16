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Прокуратура РФ оскаржує вирок українцю Приходьку: хочуть подвоїти термін

П'ятниця, 16 квітня 2021, 20:18
Прокуратура РФ оскаржує вирок українцю Приходьку: хочуть подвоїти термін
Фото: Радіо Свобода

Російська прокуратура подала апеляцію на вирок суду політв’язню Олегу Приходьку, якого раніше засудили на 5 років колонії суворого режиму – знову просять 11 років. 

Джерело: "Кримська солідарність" із посиланням на адвоката Сергія Легостова

Пряма мова: "Прокуратура дійсно подала апеляційне подання, це їх право, бажають збільшити міру покарання більше ніж в два рази".

Деталі: Раніше російський суд дав Приходьку 5 років, хоча тоді прокурор просив 11 років колонії суворого режиму та 200 тисяч штрафу. 

Захист також готує апеляційну скаргу. Пізніше військовий апеляційний суд розгляне заяви обох сторін. 

Що передувало: Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив кримчанина, політв’язня Олега Приходька до 5 років ув'язнення в колонії суворого режиму. 

Передісторія:

  • 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в селі Орехове в окупованому Росією Криму. Силовики вилучили в нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку й домашні CD-диски.
  • 9 жовтня 2019 року Приходько був затриманий.
  • Активіста звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові та підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.

Теми: політв'язніРосія
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