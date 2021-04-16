Прокуратура РФ оскаржує вирок українцю Приходьку: хочуть подвоїти термін

Російська прокуратура подала апеляцію на вирок суду політв’язню Олегу Приходьку, якого раніше засудили на 5 років колонії суворого режиму – знову просять 11 років.

Джерело: "Кримська солідарність" із посиланням на адвоката Сергія Легостова

Пряма мова: "Прокуратура дійсно подала апеляційне подання, це їх право, бажають збільшити міру покарання більше ніж в два рази".

Деталі: Раніше російський суд дав Приходьку 5 років, хоча тоді прокурор просив 11 років колонії суворого режиму та 200 тисяч штрафу.

Захист також готує апеляційну скаргу. Пізніше військовий апеляційний суд розгляне заяви обох сторін.

Що передувало: Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив кримчанина, політв’язня Олега Приходька до 5 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

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