Прокуратура РФ оспаривает приговор украинцу Приходько: хотят удвоить срок

Российская прокуратура подала апелляцию на приговор суда политзаключенному Олегу Приходько, которого ранее осудили на 5 лет колонии строгого режима – снова просят 11 лет.

Источник: "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Сергея Легостова

Прямая речь: "Прокуратура действительно подала апелляционное представление, это их право, желающих увеличить меру наказания более чем в два раза".

Детали: Ранее российский суд дал Приходько 5 лет, хотя тогда прокурор просил 11 лет колонии строгого режима и 200 000 штрафа.

Защита также готовит апелляционную жалобу. Позже военный апелляционный суд рассмотрит заявления обеих сторон.

Что предшествовало: Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил крымчанина, политзаключенного Олега Приходько к 5 годам заключения в колонии строгого режима.

Предыстория: