Прокуратура РФ оспаривает приговор украинцу Приходько: хотят удвоить срок
Российская прокуратура подала апелляцию на приговор суда политзаключенному Олегу Приходько, которого ранее осудили на 5 лет колонии строгого режима – снова просят 11 лет.
Источник: "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Сергея Легостова
Прямая речь: "Прокуратура действительно подала апелляционное представление, это их право, желающих увеличить меру наказания более чем в два раза".
Детали: Ранее российский суд дал Приходько 5 лет, хотя тогда прокурор просил 11 лет колонии строгого режима и 200 000 штрафа.
Защита также готовит апелляционную жалобу. Позже военный апелляционный суд рассмотрит заявления обеих сторон.
Что предшествовало: Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил крымчанина, политзаключенного Олега Приходько к 5 годам заключения в колонии строгого режима.
Предыстория:
- 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Ореховое в оккупированном Россией Крыму. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски.
- 9 октября 2019 года Приходько был задержан.
- Активиста обвинили в планировании взрыва в здании генерального консульства России во Львове и подготовке подрыва здания городской администрации Сак.