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За "антироссийский курс": чиновникам США запретили въезд в РФ

Пятница, 16 апреля 2021, 21:08
За антироссийский курс: чиновникам США запретили въезд в РФ

Россия запретила въезд восьми действующим и бывшим американским чиновникам, в том числе руководителями силовых ведомств, из-за причастности к "реализации антироссийского курса".

Источник: "Интерфакс-Россия" со ссылкой на МИД России

Дословно: "Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не "подсвечивать" публично предпринимаемые российской стороной контрмеры".

Детали: Такое решение приняли в ответ на санкции США. Так, речь идет о директоре ФБР Кристофера Рэе, директоре национальной разведки Эврил Хейнс, генпрокурора Меррика Гарланда, директора Федерального бюро тюрем Майкла Карвахаль, министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса и советника президента по внутренней политике Сьюзан Райс.

Кроме того, под санкции попал бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности и постоянный представитель США в ООН Джон Болтон и экс-директор ЦРУ Роберт Вулси.

Предыстория:

  • 15 апреля Соединенные Штаты объявили о новых санкциях в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердияльнисть.
  • В частности, под санкции попали 6 российских технологических компаний, которые помогали в хакерских атаках против США российским спецслужбам и 32 юридических и физических лица, которые пытались повлиять на выборы президента США в 2020 году, и осуществляли другие акты дезинформации, 8 физических и юридических лиц, связанных с оккупацией Крыма и репрессиями на полуострове.
  • Вскоре посла США вызвали в МИД РФ в связи с новыми американскими санкциями и обещали "тяжелый" разговор. 

Темы: санкцииРосcияСША
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