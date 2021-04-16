За "антироссийский курс": чиновникам США запретили въезд в РФ

Россия запретила въезд восьми действующим и бывшим американским чиновникам, в том числе руководителями силовых ведомств, из-за причастности к "реализации антироссийского курса".

Источник: "Интерфакс-Россия" со ссылкой на МИД России

Дословно: "Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не "подсвечивать" публично предпринимаемые российской стороной контрмеры".

Детали: Такое решение приняли в ответ на санкции США. Так, речь идет о директоре ФБР Кристофера Рэе, директоре национальной разведки Эврил Хейнс, генпрокурора Меррика Гарланда, директора Федерального бюро тюрем Майкла Карвахаль, министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса и советника президента по внутренней политике Сьюзан Райс.

Кроме того, под санкции попал бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности и постоянный представитель США в ООН Джон Болтон и экс-директор ЦРУ Роберт Вулси.

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