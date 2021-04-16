За "антироссийский курс": чиновникам США запретили въезд в РФ
Россия запретила въезд восьми действующим и бывшим американским чиновникам, в том числе руководителями силовых ведомств, из-за причастности к "реализации антироссийского курса".
Источник: "Интерфакс-Россия" со ссылкой на МИД России
Дословно: "Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не "подсвечивать" публично предпринимаемые российской стороной контрмеры".
Детали: Такое решение приняли в ответ на санкции США. Так, речь идет о директоре ФБР Кристофера Рэе, директоре национальной разведки Эврил Хейнс, генпрокурора Меррика Гарланда, директора Федерального бюро тюрем Майкла Карвахаль, министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса и советника президента по внутренней политике Сьюзан Райс.
Кроме того, под санкции попал бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности и постоянный представитель США в ООН Джон Болтон и экс-директор ЦРУ Роберт Вулси.
Предыстория:
- 15 апреля Соединенные Штаты объявили о новых санкциях в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердияльнисть.
- В частности, под санкции попали 6 российских технологических компаний, которые помогали в хакерских атаках против США российским спецслужбам и 32 юридических и физических лица, которые пытались повлиять на выборы президента США в 2020 году, и осуществляли другие акты дезинформации, 8 физических и юридических лиц, связанных с оккупацией Крыма и репрессиями на полуострове.
- Вскоре посла США вызвали в МИД РФ в связи с новыми американскими санкциями и обещали "тяжелый" разговор.