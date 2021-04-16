Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мене можуть звільнити кияни – Кличко відповів Шмигалю 

П'ятниця, 16 квітня 2021, 21:45
Мене можуть звільнити кияни – Кличко відповів Шмигалю 

Міський голова Києва Віталій Кличко відповів на слова прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який запропонував йому звільнитись, вказавши, що вирішувати це можуть лише кияни, які і взяли його на роботу. 

Джерело: Кличко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "На жаль, я отримав відповідь із погрозою: "Якщо ні, то будемо вас звільняти". Так от, хочу нагадати, мене можуть звільнити кияни, які обрали мене міським головою, що стосується самоврядування.

А погрози для того, щоб мене посунути...То якщо таким чином ми будемо боротись із пандемією, то це сумно".

Передісторія: 

  • Міський голова Києва Віталій Кличко закликав уряд невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відповів відмовою на пропозицію мера та назвав це політичним піаром.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Віталій КличкоШмигаль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
Віталій Кличко
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
Після сходження на Еверест главу "Київміськбуду" відсторонили: в компанії проведуть аудит 
Кабмін оголосив догани Кличку, Попку і кільком головам РДА в Києві
Останні новини
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
Усі новини...
Реклама: