Мене можуть звільнити кияни – Кличко відповів Шмигалю 

Міський голова Києва Віталій Кличко відповів на слова прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який запропонував йому звільнитись, вказавши, що вирішувати це можуть лише кияни, які і взяли його на роботу.

Джерело: Кличко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "На жаль, я отримав відповідь із погрозою: "Якщо ні, то будемо вас звільняти". Так от, хочу нагадати, мене можуть звільнити кияни, які обрали мене міським головою, що стосується самоврядування.

А погрози для того, щоб мене посунути...То якщо таким чином ми будемо боротись із пандемією, то це сумно".

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