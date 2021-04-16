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Мене можуть звільнити кияни – Кличко відповів Шмигалю 

П'ятниця, 16 квітня 2021, 21:45

Міський голова Києва Віталій Кличко відповів на слова прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який запропонував йому звільнитись, вказавши, що вирішувати це можуть лише кияни, які і взяли його на роботу. 

Джерело: Кличко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "На жаль, я отримав відповідь із погрозою: "Якщо ні, то будемо вас звільняти". Так от, хочу нагадати, мене можуть звільнити кияни, які обрали мене міським головою, що стосується самоврядування.

А погрози для того, щоб мене посунути...То якщо таким чином ми будемо боротись із пандемією, то це сумно".

Передісторія: 

  • Міський голова Києва Віталій Кличко закликав уряд невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відповів відмовою на пропозицію мера та назвав це політичним піаром.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Віталій КличкоШмигаль


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