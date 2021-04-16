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Меня могут уволить киевляне – Кличко ответил Шмыгалю

Пятница, 16 апреля 2021, 21:45
Меня могут уволить киевляне – Кличко ответил Шмыгалю

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля, который предложил ему уволиться, указав, что решать это могут только киевляне, которые и взяли его на работу.

Источник: Кличко в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "К сожалению, я получил ответ с угрозой: "Если нет, то будем вас увольнять". Так вот, хочу напомнить, меня могут уволить киевляне, которые избрали меня мэром, что касается самоуправления.

А угрозы для того, чтобы меня подвинуть... Так если таким образом мы будем бороться с пандемией, то это грустно"

Предыстория:

  • Городской глава Киева Кличко призвал правительство безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил отказом на предложение Кличко ввести и назвал это политическим пиаром.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: Виталий КличкоШмыгаль
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