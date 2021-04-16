Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Генштаб закликає місцеву владу не створювати воєнізовані формування 

П'ятниця, 16 квітня 2021, 23:37
Генштаб закликає місцеву владу не створювати воєнізовані формування 

У Генеральному штабі закликали місцеву владу не займатись створенням невизначених законом воєнізованих формувань та запевняють, що контролюють ситуацію щодо стягування російських військ до українського кордону. 

Джерело: звернення Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Руслана Хомчака

Пряма мова: "Наші  розвідувальні структури пильно стежать за характером дій противника та моделюють подальший розвиток обстановки. У межах зазначеного, в різних областях нашої держави проводяться планові та позапланові збори резервістів та територіальної оборони, а також інші заходи відповідно до виконання завдань з оборони держави на потенційно загрозливих напрямках.

У зв’язку із зазначеним, прошу представників органів державної влади та місцевого самоврядування не нагнітати ситуацію та не розбурхувати панічні настрої в суспільстві. Звертаю увагу, що не варто зміщувати акценти створенням невизначених законом воєнізованих формувань".

Деталі: Хомчак наголосив, що в такій ситуації потрібна врівноваженість, виваженість у рішеннях та консолідація зусиль органів державної влади та місцевого самоврядування.

У свою чергу, Генштаб прогнозує всі варіанти розвитку ситуації та визначає адекватні шляхи реагування. 

У ЗСУ застерігають, що створення на місцях військових формувань може бути використане російською пропагандою. 

Водночас, військове керівництво готове до швидкого розгортання додаткових резервів та необхідних ресурсів. 

Нагадаємо:

  • На Харківщині підрозділи тероборони збільшили кількість практичних занять через скупчення російських військ на кордоні з Україною.
  • З 14 квітня Служба безпеки України почала антитерористичні навчання на Харківщині, особлива увага яких надана прикордонним районам.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
Збройні сили
Під Запоріжжям 20 окупантів відмовилися воювати через контрнаступ ЗСУ – Генштаб 
ЗСУ наступають і закріплюються на Мелітопольському та Бердянському напрямках – Генштаб 
Резніков розповів, якою має бути українська армія майбутнього
Останні новини
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
Усі новини...
Реклама: