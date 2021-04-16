Генштаб закликає місцеву владу не створювати воєнізовані формування 

У Генеральному штабі закликали місцеву владу не займатись створенням невизначених законом воєнізованих формувань та запевняють, що контролюють ситуацію щодо стягування російських військ до українського кордону.

Джерело: звернення Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Руслана Хомчака

Пряма мова: "Наші розвідувальні структури пильно стежать за характером дій противника та моделюють подальший розвиток обстановки. У межах зазначеного, в різних областях нашої держави проводяться планові та позапланові збори резервістів та територіальної оборони, а також інші заходи відповідно до виконання завдань з оборони держави на потенційно загрозливих напрямках.

У зв’язку із зазначеним, прошу представників органів державної влади та місцевого самоврядування не нагнітати ситуацію та не розбурхувати панічні настрої в суспільстві. Звертаю увагу, що не варто зміщувати акценти створенням невизначених законом воєнізованих формувань".

Деталі: Хомчак наголосив, що в такій ситуації потрібна врівноваженість, виваженість у рішеннях та консолідація зусиль органів державної влади та місцевого самоврядування.

У свою чергу, Генштаб прогнозує всі варіанти розвитку ситуації та визначає адекватні шляхи реагування.

У ЗСУ застерігають, що створення на місцях військових формувань може бути використане російською пропагандою.

Водночас, військове керівництво готове до швидкого розгортання додаткових резервів та необхідних ресурсів.

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