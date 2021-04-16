Генштаб призывает местные власти не создавать военизированные формирования

В Генеральном штабе призвали местную власти не заниматься созданием неопределенных законом военизированных формирований и уверяют, что контролируют ситуацию по стягиванию российских войск в украинской границе.

Источник: обращение Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака

Прямая речь: "Наши разведывательные структуры пристально следят за характером действий противника и моделируют дальнейшее развитие обстановки. В рамках указанного, в различных областях нашего государства проводятся плановые и внеплановые сборы резервистов и территориальной обороны, а также другие мероприятия в соответствии с выполнением задач по обороне государства на потенциально угрожающих направлениях.

В связи с указанным, прошу представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе. Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований".

Детали: Хомчак отметил, что в такой ситуации нужна уравновешенность, взвешенность в решениях и консолидация усилий органов государственной власти и местного самоуправления.

В свою очередь, Генштаб прогнозирует все варианты развития ситуации и определяет адекватные пути реагирования.

В ВСУ предупреждают, что создание на местах военных формирований может быть использовано российской пропагандой.

Напомним: