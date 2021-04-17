НАТО про блокування Росією Чорного моря: Невиправданий крок

У НАТО заявили, що блокування частини акваторії Чорного моря Росією було б "невиправданим кроком".

Джерело: прессекретарка глави НАТО Йенса Столтенберга, яку цитує AFP

Пряма мова: "Тривала мілітаризація Росією Криму, Чорного і Азовського морів є ще однією загрозою незалежності України і підриває стабільність у всьому регіоні".

Деталі: Зазначається, що блокування Чорного моря було б "невиправданим кроком і частиною більш широкої моделі дестабілізуючої поведінки Росії".

НАТО закликало Росію негайно знизити ескалацію, припинити свої провокації і дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань.

Передісторія: