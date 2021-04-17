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НАТО про блокування Росією Чорного моря: Невиправданий крок

Субота, 17 квітня 2021, 03:42
НАТО про блокування Росією Чорного моря: Невиправданий крок

У НАТО заявили, що блокування частини акваторії Чорного моря Росією було б "невиправданим кроком".

Джерело: прессекретарка глави НАТО Йенса Столтенберга, яку цитує AFP

Пряма мова: "Тривала мілітаризація Росією Криму, Чорного і Азовського морів є ще однією загрозою незалежності України і підриває стабільність у всьому регіоні".

Деталі: Зазначається, що блокування Чорного моря було б "невиправданим кроком і частиною більш широкої моделі дестабілізуючої поведінки Росії".

НАТО закликало Росію негайно знизити ескалацію, припинити свої провокації і дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань.

Передісторія:

  • 15 квітня Росія оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань.
  • В українському МЗС нагадали, що такі дії порушують право на свободу судноплавства, що гарантують міжнародні документи. 

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОРосіяЧорне море
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