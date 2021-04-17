НАТО о блокировании Россией Черного моря: Неоправданный шаг

В НАТО заявили, что блокирование части акватории Черного моря Россией было бы "неоправданным шагом".

Источник: пресс-секретарь главы НАТО Йенса Столтенберга, которую цитирует AFP

Прямая речь: "Длительная милитаризация Россией Крыма, Черного и Азовского морей является еще одной угрозой независимости Украины и подрывает стабильность во всем регионе".

Детали: Отмечается, что блокирование Черного моря было бы "неоправданным шагом и частью более широкой модели дестабилизирующего поведения России".

НАТО призвало Россию немедленно снизить эскалацию, прекратить свои провокации и придерживаться своих международных обязательств.

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