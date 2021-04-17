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НАТО о блокировании Россией Черного моря: Неоправданный шаг

Суббота, 17 апреля 2021, 03:42

В НАТО заявили, что блокирование части акватории Черного моря Россией было бы "неоправданным шагом".

Источник: пресс-секретарь главы НАТО Йенса Столтенберга, которую цитирует AFP

Прямая речь: "Длительная милитаризация Россией Крыма, Черного и Азовского морей является еще одной угрозой независимости Украины и подрывает стабильность во всем регионе".

Детали: Отмечается, что блокирование Черного моря было бы "неоправданным шагом и частью более широкой модели дестабилизирующего поведения России".

НАТО призвало Россию немедленно снизить эскалацию, прекратить свои провокации и придерживаться своих международных обязательств.

Предыстория:

  • 15 апреля Россия объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021  года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.
  • В украинском МИД напомнили, что такие действия нарушают право на свободу судоходства, которые гарантированы международные документы.

Темы: НАТОРосcияЧерное море


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