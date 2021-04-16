Росія стягнула до окупованого Криму мотострілецькі з'єднання з Кавказу
П'ятниця, 16 квітня 2021, 16:00
Мотострілецькі з'єднання 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії перекинуті в вогневе містечко на полігоні Опук в окупованому Криму нібито для виконання навчальних стрільб.
Джерело: російський "Интерфакс"
Деталі: Повідомляється, що частини і з'єднання 58 загальновійськової армії дислокуються на Північному Кавказі.
Командувач військами російського ПВО повідомив, що полігон повинен стати "основним місцем професійного вишколу військовослужбовців армійського корпусу Чорноморського флоту".
Він також поставив завдання перевірити на полігоні практичні навички операторів протитанкових керованих комплексів "Фагот" і "Хризантема".
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