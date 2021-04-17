Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россия перебросила в Крым штурмовики

Суббота, 17 апреля 2021, 07:24

Россия перебазировала штурмовики Су-25СМЗ из Ставропольского края на аэродромы временно оккупированного Крыма.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс служба Южного военного округа в РФ

Детали: Отмечается, что над акваторией Черного моря пройдут учения с пусками ракет и бомбометанием. Там будет более полусотни российских истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. Речь идет об истребителях Су-27СМ и Су-30СМ, бомбардировщиках Су-24М и Су-34 и штурмовиках Су-25СМЗ.

Отмечается, что эскадрилью Су-25СМЗ из Крыма перебросили на полигон "Ашулук" в Астраханской области.

Напомним:

  • 14 апреля в акваторию Черного моря вошли корабли военно-морских сил России для артиллерийской стрельбы по надводным и воздушным целям.
  • 16 апреля стало известно, что Россия стянула в оккупированный Крыму мотострелковые соединения с Кавказа - якобы для выполнения учебных стрельб.

Темы: РосcияКрым


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости пятницы и ночи: Россия против США, вакцинация публичных лиц

Глава Минздрава Кыргызстана допустил лечения COVID-19 аконитом — он ядовит

Кастро ушел с поста лидера Компартии Кубы

После встречи в Париже Twitter Макрона заговорил на украинском

Генштаб призывает местные власти не создавать военизированные формирования

Москва советует послу США ехать в Вашингтон и обещает выслать дипломатов

Все новости...
Росcия
В США прокомментировали ответ Москвы на санкции: "Достоен сожаления"
НАТО о блокировании Россией Черного моря: Неоправданный шаг
Наев: Сил ВСУ вполне достаточно для реагирования на действия РФ
Последние новости
08:00
Главные новости пятницы и ночи: Россия против США, вакцинация публичных лиц
07:24
Россия перебросила в Крым штурмовики
06:34
В США прокомментировали ответ Москвы на санкции: "Достоен сожаления"
05:30
COVID-19: За время пандемии в мире погибли 3 миллиона человек
04:50
J&J: Недостаточно свидетельств, что вакцина против COVID-19 вызывает тромбы
03:42
НАТО о блокировании Россией Черного моря: Неоправданный шаг
02:45
Глава Минздрава Кыргызстана допустил лечения COVID-19 аконитом — он ядовит
01:31
Кастро ушел с поста лидера Компартии Кубы
00:45
Наев: Сил ВСУ вполне достаточно для реагирования на действия РФ
00:14
После встречи в Париже Twitter Макрона заговорил на украинском
Все новости...