Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия перебросила в Крым штурмовики

Суббота, 17 апреля 2021, 07:24
Россия перебросила в Крым штурмовики

Россия перебазировала штурмовики Су-25СМЗ из Ставропольского края на аэродромы временно оккупированного Крыма.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс служба Южного военного округа в РФ

Детали: Отмечается, что над акваторией Черного моря пройдут учения с пусками ракет и бомбометанием. Там будет более полусотни российских истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. Речь идет об истребителях Су-27СМ и Су-30СМ, бомбардировщиках Су-24М и Су-34 и штурмовиках Су-25СМЗ.

Отмечается, что эскадрилью Су-25СМЗ из Крыма перебросили на полигон "Ашулук" в Астраханской области.

Напомним:

  • 14 апреля в акваторию Черного моря вошли корабли военно-морских сил России для артиллерийской стрельбы по надводным и воздушным целям.
  • 16 апреля стало известно, что Россия стянула в оккупированный Крыму мотострелковые соединения с Кавказа - якобы для выполнения учебных стрельб.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Сотрудники ФСБ задержали украинского консула
Артиллерийские и десантные корабли РФ зашли в Черное море
В США прокомментировали ответ Москвы на санкции: "Достоен сожаления"
НАТО о блокировании Россией Черного моря: Неоправданный шаг
Последние новости
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
Все новости...
Реклама: