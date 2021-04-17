Россия перебросила в Крым штурмовики

Россия перебазировала штурмовики Су-25СМЗ из Ставропольского края на аэродромы временно оккупированного Крыма.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс служба Южного военного округа в РФ

Детали: Отмечается, что над акваторией Черного моря пройдут учения с пусками ракет и бомбометанием. Там будет более полусотни российских истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. Речь идет об истребителях Су-27СМ и Су-30СМ, бомбардировщиках Су-24М и Су-34 и штурмовиках Су-25СМЗ.

Отмечается, что эскадрилью Су-25СМЗ из Крыма перебросили на полигон "Ашулук" в Астраханской области.

Напомним: