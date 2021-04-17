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Епідемія у Києві: 1,1 тисячі нових заражень, сотні госпіталізацій

Субота, 17 квітня 2021, 12:23
Епідемія у Києві: 1,1 тисячі нових заражень, сотні госпіталізацій
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Протягом 16 квітня у столиці додалося 1112 підтверджених випадків коронавірусу, 51 людина померла.

Джерело: міський голова Києва Віталій Клично у Telegram

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (201), Дніпровському (181) та в Деснянському (172).

Враховуючи 1112 нових заражень, загалом у столиці від початку пандемії підтвердили 184 412 випадків Covid-19.

Протягом останньої доби хворобу діагностували у 654 жінок, 421 чоловіка та у 37 дітей.

У п'ятницю вірус забрав життя 51 людини, загалом померлих від коронавірусу у Києві вже 4172.

Також Кличко повідомив про те, що протягом п'ятниці госпіталізували 142 хворих на коронавірус та 409 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

При цьому 533 киянина подолали коронавірус (загалом одужали 114 929 людей).

Нагадаємо:

  • З 5 квітня у Києві діє посилений карантин. 
  • Локдаун в столиці продовжили до 30 квітня.
  • Віталій Кличко заявив, що через коронавірус у Києві готують додаткові протиепідеміологічні заходи на Великодні свята.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірусепідемія
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