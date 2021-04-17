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Эпидемия в Киеве: 1,1 тысячи новых заражений, сотни госпитализаций

Суббота, 17 апреля 2021, 12:23
Эпидемия в Киеве: 1,1 тысячи новых заражений, сотни госпитализаций
Фото Эльдара Сарахмана, УП

В течение 16 апреля в столице прибавилось 1112 подтвержденных случаев коронавируса, 51 человек умер.

Источник: мэр Киева Виталий кулачный в Telegram

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (201), Днепровском (181) и в Деснянском (172).

Учитывая 1112 новых заражений, всего в столице с начала пандемии подтвердили 184 412 случаев Covid-19.

За последние сутки болезнь диагностировали у 654 женщин, 421 мужчины и у 37 детей.

В пятницу вирус унес жизни 51 человека, всего умерших от коронавируса в Киеве уже 4172.

Также Кличко сообщил о том, что в течение пятницы госпитализировали 142 больных коронавирусом и 409 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

При этом 533 киевлянина преодолели коронавирус (всего выздоровели 114 929 человек).

Напомним:

  • С 5 апреля в Киеве действует усиленный карантин.
  • Карантин в столице продлили до 30 апреля.
  • Виталий Кличко заявил, что из-за коронавируса в Киеве готовят дополнительные противоэпидемические мероприятия на Пасхальные праздники.

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирусэпидемия
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