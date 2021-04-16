Київ готує додаткові обмеження на Великдень
П'ятниця, 16 квітня 2021, 12:52
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що через коронавірус у місті готують додаткові протиепідеміологічні заходи на Великодні свята.
Джерело: брифінг Кличка 16 квітня
Пряма мова: "У нас попереду Великодні свята. І ми вже готуємо додаткові протиепідеміологічні заходи та норми, аби після свят не сталося інфекційного вибуху.
Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. І до Великодня ми їх оприлюднимо".
Деталі: За словами Кличка, рішення про послаблення ухвалить міська влада, зважаючи на динаміку захворюваності і заповненості ліжок, обладнаних киснем.
Поки що, мер заявив, що говорити про поліпшення ситуації – зарано.
Він зазначив, що запровадження локдауну стабілізувало ситуацію, але вона залишається складною.
Передісторія:
- З 5 квітня у Києві діє посилений карантин.
- Карантин в столиці продовжили до 30 квітня.
Українська правда