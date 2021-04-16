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Київ готує додаткові обмеження на Великдень

П'ятниця, 16 квітня 2021, 12:52
Київ готує додаткові обмеження на Великдень

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що через коронавірус у місті готують додаткові протиепідеміологічні заходи на Великодні свята.

Джерело: брифінг Кличка 16 квітня

Пряма мова: "У нас попереду Великодні свята. І ми вже готуємо додаткові  протиепідеміологічні заходи та норми, аби після свят не сталося інфекційного вибуху. 

Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. І до Великодня ми їх оприлюднимо".

Деталі: За словами Кличка, рішення про послаблення ухвалить міська влада, зважаючи на динаміку захворюваності і заповненості ліжок, обладнаних киснем.

Поки що, мер заявив, що говорити про поліпшення ситуації – зарано.

Він зазначив, що запровадження локдауну стабілізувало ситуацію, але вона залишається складною.

Передісторія:

  • З 5 квітня у Києві діє посилений карантин. 
  • Карантин в столиці продовжили до 30 квітня.

Українська правда

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Теми: локдаункарантинКиївсвяткуваннякоронавірус
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